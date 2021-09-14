快訊／淡水女租客攀18樓外牆　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

▲淡水一名女租客從18樓外牆墜下。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者陳豐德、黃彥傑／新北報導

新北市淡水區自立路14日下午4時許發生一起墜樓案件，一名約35歲的女性租客因不明原因與警方在房屋內外對峙，救災車輛獲報到場後隨即鋪設氣墊，不料女子竟繞過氣墊位置，攀爬外牆後墜落至氣墊旁的2樓平台，現場就失去呼吸心跳，經檢傷後送往淡水馬偕醫院救治當中，詳細墜樓原因仍待進一步釐清。

據了解，女租客向鄰居表示自己想輕生，鄰居隨即嚇得報案請求協助，警方到場時她還主動開門，但後續女租客卻跨出陽台到外牆處與警方開始僵持，消防只好趕緊鋪設氣墊；令人扼腕的是經溝通後女租客仍未打消念頭，反而挪動自己的步伐往他處移動，反而越過了氣墊能保護的範圍後墜下，警方也在屋內找到遺書，目前正持續聯繫家人釐清輕生原因。

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▼警消到場鋪設氣墊，但女子卻繞過該處從旁墜落。（圖／記者黃彥傑翻攝）



▼女租客墜落至二樓平台失去生命徵象。（圖／記者黃彥傑翻攝）



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