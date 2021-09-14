當街被呼巴掌！李明璇嚇到宮縮　臉書還原經過：遇到無差別攻擊

▲李明璇日前當街遭呼巴掌，嚇到宮縮。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者陳韻如／綜合報導

素有「北漂最美主持人」之稱的李明璇傳出日前與丈夫潘德翰外出時，遭到一名婦人騎車衝撞車輛，還被對方飆罵三字經、呼巴掌，讓她嚇得一度宮縮，所幸就醫檢查沒有大礙。對此，她14日下午也在臉書還原整個事發經過，並感謝大家關心。

李明璇表示，當天在高雄三民區時，車後方被人撞了好幾下，而當時她跟丈夫並未多想，但當他們繼續往前行駛時，卻目睹紅衣婦人正在故意撞、踢前方正在停等紅燈的黑色車輛，當時黑車車主立刻下車找婦人理論，「我們認為自己也是當事人，所以我先生(德翰)就下車想告訴前方車主我們的親眼所見，如有需要行車記錄器畫面也願意提供給他。」





▲▼事發當時畫面曝光，李明璇14日也在臉書還原事發經過。（圖／東森新聞）

豈料，紅衣婦人卻開始情緒失控，先是朝潘德翰比了中指後，出手掌摑、罵很難聽的字眼，拳打腳踢了好幾分鐘，並且也同時攻擊了黑車車主，「眼看越來越嚴重我很擔心德翰受傷，才上前想勸阻，自己也不小心受波及（如新聞目擊者所述）。」

事後因為媒體報導，整起事件因而曝光，李明璇才在14日下午發文還原整個事發經過，並強調，「請大家放心，這不是針對性的，只是剛好遇到了連續無差別攻擊的意外…我們都平安、沒事。」