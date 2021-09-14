打完「嬌生疫苗」仍爆32例確診！　法國籲加打第2劑輝瑞、莫德納

▲法國最近出現多起接種嬌生疫苗後仍出現突破性感染的案例。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國國家藥品安全管理局（ANSM）13日指出，境內有越來越多人在接受單劑嬌生疫苗注射後，仍出現新冠重症或死亡的現象，反映出「一個潛在的信號」，即嬌生疫苗對新冠病毒，尤其是Delta變種病毒，效力不足，因此ANSM建議，接種單劑嬌生疫苗的人，應再施打1劑輝瑞或莫德納疫苗。

據《巴黎人報》報導，ANSM在2021年7月9日至8月26日展開調查後發現，人們在接種了嬌生疫苗的21天後，還是有不少突破性感染的案例發生。在法國100萬名接種了嬌生疫苗的人群中，有32人依舊染疫，其中29人出現重症、4人死亡。在這些突破性感染案例中，有17宗與Delta變種病毒有關。

▲當局建議，接種過單劑嬌生疫苗的人群可以再接種1劑mRNA疫苗來加強免疫力。（圖／路透）

另外，法國南部城市馬賽（Marseille）有7名突破性感染的患者因病情嚴重住進加護病房，其中有4人接種的正是嬌生疫苗，而住進中西部城市都爾（Tours）加護病房的6人，則有3人接種嬌生疫苗，佔比高達50%，甚至更高。

從上述種種數據看來，ANSM認為，儘管大部分接種後仍出現重症或死亡的案例都來自於患有高位併發症的年長者，但當局依舊對嬌生疫苗的效力存有疑慮，認為該疫苗在對抗新冠病毒，尤其是Delta變種病毒時，可能出現效力不足的狀況，因此建議已接種單劑嬌生疫苗的人再施打1劑輝瑞或莫德納疫苗，以加強免疫力。

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