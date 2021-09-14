國民黨主席看好誰？G奶辣模亂入：唯一支持「第十柱」　網笑翻

▲辣模郭鬼鬼無俚頭回答笑翻網友。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼）

記者張鈜閔／綜合報導

國民黨主席選舉正如火如荼展開，「館長」跟風在臉書發文問「你看好誰當國民黨主席呢？」，吸引不少網友留言，G奶辣模郭鬼鬼也來亂入，答案讓網友全笑翻。

國民黨25日將舉行黨主席改選，候選人為現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中，網紅館長陳之漢昨在臉書發文，詢問大家「你看好誰當國民黨主席呢？」，吸引3千多名網友留言表達意見，有人表示「支持張亞中選主席、韓總選總統！」、「韓總 想念天天有笑話聽的感覺」、「唯一支持張校長，非張不投」、「只有張亞中，不然我不會再支持國民黨」。

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▲館長在臉書發文詢問「國民黨主席看好誰」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

就連G奶辣模「郭鬼鬼」都來亂入留言，只不過她的答案相當另類，她表示「唯一支持第十柱！」，神回應超過2千多人點讚，原來是去年底爆紅的日本動漫《鬼滅之刃》，有網友在鬼殺隊最強「九柱」中P上了紅秀柱的照片戲稱「第十柱-秀柱」，梗圖在網路上爆紅。

▲郭鬼鬼神回「唯一支持第十柱」笑翻其他網友。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

網紅兼辣模郭鬼鬼擁有甜美外型及火辣身材，曾是JKF封面女郎，總是不吝在社群平台分享美照，且發文風格相當無俚頭，個人IG有65萬人追蹤關注，人氣相當高。

▲郭鬼鬼擁有G罩杯好身材，人氣相當高。（圖／翻攝自Instagram／angelakuo0504）