《人間條件七》台中4場延期到明年！「場次平移」戲迷免重新搶票

▲綠光劇團《人間條件七》臺中巡迴場將延期到明年。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

全國維持二級警戒至9月20日，綠光劇團《人間條件七》原定於臺中國家歌劇院9月24日至26日演出，因疫情狀況不明朗，劇團宣布4場巡演將延期至明（2022）年6月17日至19日。場次平移的優點是臺中的劇迷們「不必重新搶票」，若是在退票截止日前退票，可免手續費。

《人間條件七》日前在國家戲劇院演出特別場，以間隔座方式進行，感動現場2500名觀眾。《人間條件》系列20年來推出7部作品，每一部總是讓觀眾笑中帶淚、淚中帶笑地走出劇場；這次在疫情期間進劇場看戲，有觀眾表示戴著口罩擦眼淚、擦鼻子很辛苦，成為特別的經驗。

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▲綠光劇團《人間條件七》先前在台北演出特別場，舞台、燈光設計被觀眾讚耳目一新。（圖／綠光劇團）

許多觀眾大力讚賞《人間條件七》台詞相當感動，像是「一世人，有人記得你就有價值了。」網友說，「原來有人記得自己，是件很幸福的事。也謝謝綠光疼惜我們，可以現在就看到這麼精采的《人間條件七》」。不少觀眾也喜歡這次跳脫以往的舞台與燈光，大讚「舞台與燈光設計等整體設計都令人耳目一新，有了更不一樣的視覺體驗」。

《人間條件七》臺中歌劇院場次是巡迴場的第一站，許多中部粉絲期待已久，同時這段時間也著急詢問劇團到底會不會演出，遺憾的是，由於疫情維持二級警戒，劇場只能間隔座，讓原本完售滿座賣出7000張票的臺中歌劇院巡迴場，必須延期至明年6月。

▲因疫情狀況不明朗，劇團宣布臺中4場巡演將延期至明（2022）年6月17日至19日。（圖／綠光劇團）



製作人雷輝表示，先前特別場演出觀眾反應熱烈，一直都很希望這麼好的戲，以及劇組工作人員大家同心協力辛苦的製作可以讓更多人看到，劇團非常極力爭取臺中能夠滿座入場，但疫情維持二級警戒採間隔座，讓表演藝術界又再次陷入苦戰。

製作人李永豐也說，綠光劇團從《結婚！結昏？辦桌》開始，演出一場場的取消，對劇團來說非常心痛，此次臺中場，劇團放棄以臺北模式處理，是因為臺中場次已完售，而且每演出一場間隔座其實都是賠本，經過去年失火及至今的疫情影響，劇團已無力負擔。最後經過各方協調，決定調整明年的演出計畫，以延期方式處理，「我們知道觀眾等待的苦痛，但劇團也盡力讓臺中觀眾可以不用重新搶票。」

▲綠光劇團《人間條件七》臺中4場延期到明年，觀眾可以持原票券入場。（圖／綠光劇團）

劇團齊心期盼觀眾可以再次回到劇場，如同吳念真導演所說，「咱不是怕辛苦，咱怕無人疼惜，台灣加油、平安。」《人間條件七─我是一片雲》臺中巡迴場延期至明年6月17日至19日，觀眾可以持原票券入場，不用重新購票，且節目因疫情而異動，於退票截止日前退票免手續費。最新演出資訊請關注綠光劇團粉絲專頁，相關退票資訊請洽Opentix兩廳院文化生活。