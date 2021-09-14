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防彈少年團獲頒「特使」任命狀！　下周擬在聯合國大會發表演說

▲▼防彈少年團14日在青瓦台獲頒「未來世代與文化總統特別使節」任命狀。（圖／達志影像／newscom）

▲防彈少年團14日在青瓦台獲頒「未來世代與文化總統特別使節」任命狀。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅即將偕同妻子金正淑於19至23日出訪美國，前往紐約出席第76屆聯合國大會，而他今（14）日上午更直接在青瓦台授予人氣偶像防彈少年團（BTS）「未來世代文化總統特別使節」任命狀。據悉，防彈少年團將隨同文在寅出訪美國，並於20日在聯合國2030永續發展目標（SDG）上發表演說。

根據《韓聯社》報導，防彈少年團今年7月21日才被文在寅任命為「未來世代文化總統特別使節」，14日更前往青瓦台獲頒任命狀，預計下周將隨同文在寅出訪美國紐約，20日參與SDG Moment並發表演說。至於防彈少年團能否有機會與文在寅同台出席聯合國的活動，成為此次外就關注的焦點。

今年SDG Moment的主題將定為「從新冠肺炎疫情中復甦」，不排除防彈少年團的演說內容為克服地球危機、實現持續性的復甦。

青瓦台表示，「防彈少年團過去帶給全世界安慰與希望，期盼透過此次出席今年的聯合國大會，能夠讓未來世代的族群開始關心起國際議題。」

►南韓文在寅下周訪美！防彈少年團「伴隨出訪」　將出席聯合國大會

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