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母拖欠營養午餐費　市長竟報警闖校帶走7歲男童！網怒轟「羞辱」

▲▼下課。（圖／翻攝自Cambridge International School官網）

▲法國一名小學生因為家長拖欠營養午餐費用而被抓走。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自Cambridge International School官網）

記者葉睿涵／綜合報導

法國吉倫特省（Gironde）9日傳出一個震驚全國的消息，一名小學生因為母親長期拖欠營養午餐的餐費，於是市政府決定報警，導致這名7歲的小男孩在午休時間被警方當著所有同學的面被抓走。消息傳開後，全國人民紛紛譴責市政府的處理方式簡直就是在羞辱孩子，甚至可能會在孩子心中留下不可抹滅的傷痕。

綜合《巴黎人報》、BFMTV等法媒報導，聖梅達爾-德吉濟耶爾市（Saint-Médard-de-Guizières）一名7歲小男孩的母親因為長期未支付他的營養午餐費用，導致小男孩自2019年來就欠下了超過800歐元（約新台幣2萬6200元）的餐費，相當於400多頓營養午餐。

由於市政府多次向小男孩的母親追討餐費不果，因此市政府決定報警，請求司法機構介入處理。9日中午，正當所有學生都在食堂吃午飯的時候，警方闖入了校園，阻止小男孩和同學們一起用餐，並將他送回家中。在這個過程中，小男孩不懂事的同學還多次起哄，並對他喊道，「進監獄吧你！」

▲▼警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人都無法接受警方進入學校帶走小男孩的行為。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

消息傳開後，許多人都紛紛對警方與市政府的行為表示不能接受，因為市政府要追討餐費的方式很多，但市府卻選擇了羞辱小男孩的方式，恐怕會讓孩子留下陰影。小男孩的母親雷蒙（Chirley Raymond）指出，雖然她拖欠餐費一事不對在先，但她的小孩不應被牽扯入內，「這不是我兒子的錯，你不能在全校面前對他這樣做」。

該市市長喬貝特（Mireille Conte Jaubert）隨即反駁指出，該市有約50個家庭拖欠餐費，金額高達1.7萬歐元，但雷蒙卻是其中最頑固的一個，所以他們才不得不請求警方介入，「如果她告訴我們她有困難，我們會採取相關的補助措施，但她卻什麼都不說，這簡直是在挑釁我」。

人權組織代表赫登（Claire Hedon）主動對此事展開了調查，並在13日發布聲明指出，市府不應讓孩子們捲入政府與父母之間的衝突。這位維權人士曾在2019年呼籲，禁止為孩子們提供不同的營養午餐菜單，以免對孩子造成侮辱，並且為父母造成壓力。

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