第二類官員打到莫德納第2劑比例高？　陳時中說原因：中央僅千餘人

▲9/14指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨13日在臉書發文痛批，高風險長者接種莫德納二劑不到1%，二類官員施打第二劑莫德納疫苗卻已有65%；指揮中心指揮官陳時中今日說明，中央官員僅有打1千人左右，主要原因是他們接種時間比較早，不是讓他早點打第二劑。

民眾黨在臉書表示，國內約有343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，其餘三百多萬人只能一等再等。別說第二劑，還有些人連第一劑都打不到，據疫苗預約平台顯示，單選莫德納的民眾仍有65萬人，只能苦等政府關愛的眼神。

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相較於一般民眾只能枯等政府不作為，第二類的官員卻是想打就打，對比65歲以上長者第二劑施打率不到1%，第二類官員第二劑施打率高達65％，看在人民眼中，情何以堪。

陳時中回應，中央政府官員接種時間早，不是故意讓他可以快打第二劑，人數1千多人左右。

行政院長蘇貞昌上午也反駁，「很多是不實謠言」，第二劑施打28萬人中，中央人員只有1700人，佔不到6％。蘇貞昌強調，絕大部分都是在地方第一線的警義消、開救護車的人員、清潔人員等等，都勞苦功高，在第一線危險增加，都應該給予特別的照顧，打的絕大部分都是AZ。