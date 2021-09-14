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日本柏青哥店「不打小鋼珠」改打疫苗　每天限1500人瞬間秒殺

▲▼日本柏青哥店變疫苗接種站。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本柏青哥店暫停營業4天，出借場地給政府作為大規模疫苗接種站。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一間大型柏青哥遊樂場為了協助提高疫苗覆蓋率，將場地提供作為大規模疫苗接種中心，每日開放店內工作人員與周遭商店街居民等1500人施打疫苗。柏青哥店為此還特地暫停營業4天，預計營收將大幅減少近1億日幣（約新台幣2516萬元）。不過對此，柏青哥店社長仍表示，「我們的店位於人口集中區，交通方便，還有冷氣可以吹，比起造成損失，我覺得對於社會的貢獻更加重要。」

根據日雜FRIDAY報導，大阪市「天神橋筋商店街」被稱為日本第一長的商店街，而在這條街上的大型柏青哥店「FREEDOM天六分店」則在13日至14日實施大規模新冠疫苗接種。施打對象從商店街人員到附近居民，每日開放1500人預約。FREEDOM天六分店還會在10月13日至14日繼續進行第二輪的疫苗接種。

▲▼日本柏青哥店變疫苗接種站。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本柏青哥店變疫苗接種站，現場接種民眾不分男女老少。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本柏青哥店變疫苗接種站。（圖／達志影像／美聯社）

由於柏青哥店作為疫苗接種中心非常罕見，因此也引發熱議。當天上午9時半後，民眾開始一一入座，坐在事前被安排的小鋼珠機台前等待醫護人員前來。而醫療人員則是坐在帶輪子的椅子，一邊移動一邊依序替民眾施打疫苗。另外，小鋼珠台上也設有碼表，一但超過15分鐘的觀察時間，身體沒有出現異狀，民眾就可以自行離開現場。

為了讓民眾施打疫苗，特地將場地出借作為大規模疫苗接種中心的FREEDOM總公司「アバンス」社長平川順基受訪時表示，「6月的時候得知政府開放職域接種計畫，當時我就一直在想作為地區貢獻，我們公司能夠做些什麼呢？後來才想到可以在店內進行集體接種。」

他也提到，柏青哥店通常都設立在人口密集的地區，不但交通方便，也設有停車場，甚至連空調設備都很充足，既安全又安心，非常適合疫苗接種。不過暫停營業4天也讓公司產生巨大損失，對此他則表示，雖然將會虧損達1億日幣（約新台幣2516萬元），但比起這些，能夠對社會產生貢獻更重要。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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