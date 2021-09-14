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蕭美琴端「三色豆」夜市牛排宴客藏驚喜　配色組合象徵立陶宛國旗

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

記者陶本和／台北報導

立陶宛國會外委會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）與資深成員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）近日訪問華府，12日更前往雙橡園與駐美代表蕭美琴會晤。特別的是，蕭美琴端出有「三色豆」的夜市牛排，顏色正好與立陶宛國旗相呼應。

立陶宛先前援助台灣2萬劑疫苗，並同意以「台灣」為名成立代表處，這讓中國急得跳腳，但也讓台灣、立陶宛與美國三方關係更為緊密。近日，帕維里歐尼斯等人訪問華府，更進一步與蕭美琴會面，深入交換意見，討論如何強化三方關係。

▼駐美代表蕭美琴在雙橡園宴客，端出有三色豆的夜市牛排。（圖／外交部提供）

▲▼駐美代表蕭美琴在雙橡園宴客，端出有三色豆的夜市牛排。（圖／外交部提供）

根據蕭美琴在臉書揭露的照片，她表示，在會談席間，特別向帕維里歐尼斯等人感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，也分享彼此在歷史上面對強權霸凌，以及爭取自由的經驗。

此外，帕維里歐尼斯也表示，台灣的潛力尚未被世界認識，但北京重蹈立陶宛追求自蘇聯獨立時，莫斯科所犯的錯誤，這反而有助世界認識台灣。

特別的是，蕭美琴為了這次宴會，特別準備富有台灣味的「夜市牛排」，而最備受討論的，則是裡面加了評價兩極的「三色豆」，有不少網友紛紛喊「三色豆不行！」不過，其實三色豆的巧思，其顏色正好是立陶宛國旗顏色由黃色、綠色、紅色搭配組合，箇中意涵不言可喻。

另外，蕭美琴還特別從台灣帶去美國一台剉冰機，並以「珍珠奶茶剉冰」來招待立陶宛的訪客；這也是帕維里歐尼斯等人第一次吃到珍珠，未來也不排除讓台灣珍珠挺進立陶宛，開拓全新市場。

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

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