洗米狂搓才乾淨？ 專家曝掌握「3原則」：洗錯營養全流失

▲洗米能去除米粒上的雜質，但清洗方式不當，將使營養流失。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少人在烹煮白飯前，都會將白米放入清水中反覆搓揉，以便洗去雜質和髒汙，但若清洗方式不當，反而會使營養流失。有專家就指出，洗米時需掌握「3原則」，才能煮出晶瑩剔透、米香撲鼻的白飯。

農糧署日前透過臉書發文表示，洗米的主要目的，是為了去除附著在白米上的雜質以及異味，但在洗米的過程中，水分會逐漸滲入米粒，所以洗得時間過久或過長，便會導致異味滲入，白米中的無機質、維生素B1等營養成分，也會隨之流失。

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農糧署指出，民眾洗米時應掌握「動作輕、速度快、勿搓揉」3項原則，用手輕輕地攪動米，然後倒掉洗米水再裝新的，重複2~3次就完成了，動作一定要輕柔、不要搓揉，這樣就能煮出一鍋晶瑩剔透又香噴噴的米飯。

另外，農糧署也在其他文章中分享「買米小撇步」，首先是買有產銷履歷的品牌，接著是認清包裝標示，像是名字、產地、保存期限等資訊，第三是分辨外觀，觀察米粒是否飽滿、完整，最後就是要買有真空包裝的米，注意有沒有破損或漏氣。

農糧署的小編提醒，不建議一次買太多米，以一家4口為例，一週買2公斤就夠了；開過的米最好是冷藏保存或放在通風處，才不會長蟲。