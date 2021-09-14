獨子消防員溺斃死因出爐　撫恤金千萬...家屬對搶救過程有意見　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱13日參加仁義潭水庫意外溺斃，嘉義縣長翁章梁、消防署副署長李永福、縣消防局長呂清海等人14日陸續前往殯儀館慰問家屬，稍早翁姓消防員相驗結果及撫恤金陸續出爐，死因確定是溺斃，家屬對死因沒有意見，撫恤金總計發放千餘萬。

▲翁章梁靈堂致意溺斃消防員家屬。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，翁員跟他同村落，聽到這個消息也嚇一大跳，而翁的姊姊是過去他社會局服務時的的社工同事，他已請消防局長呂清海檢討此次訓練問題，方便未來修正，同時請消防局從優撫卹。

▲消防署副署長李永福、縣消防局長呂清海等人陸續前往殯儀館慰問家屬。（圖／記者翁伊森翻攝）

李永福說，消防署和嘉縣消防局持續關心此次訓練缺失，針對該案進行研析，提升訓練安全措施，也將協助家屬後續撫卹等事宜。

呂清海指出，訓練為讓人員適應水深不同的溫度變化跟空間感，U型訓練先由人員沿著水面下降到一定深度，再往旁邊走後再上浮，但水底會安排兩名安全教官，訓練者跟兩名教練打pass後才能上升，昨天狀況經了解翁翊凱已經跟兩名教練都打過pass，是在上浮過程發生意外。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，相驗判定翁員生前溺水死亡，家屬對死因沒有意見，但對死者遇溺後處理過程有意見，檢察官初步詢問相關人等，將調查是否人為疏失，視調查結果才知道成案與否。

消防局表示，翁員父母，可獲1千零25萬元將分一次給與金及月撫卹金，相關明細有撫卹金75萬5820元，公保因公死亡給付72萬7920元，消防發展基金消防人員因公死亡150萬元，警消因公死亡慰問金345萬元，殮葬補助費17萬6260元，一次給與金661萬2430元，月撫卹金2萬零149元。

據了解，翁因公意外死亡，依公教人員退休資遣撫卹法、公教人員保險法等，辦理撫卹，翁姓隊員警佐三階一級本俸，年資3年2個月，以15年計算，本俸2萬1065元，一次撫卹金基數15，也因為翁員未婚，撫卹金由直系血親父母領取，撫卹金報銓敘部、消防署核定後，發給一次給與金，月撫卹金將按月發給共計15年。

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