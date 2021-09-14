塔利班嚴禁男女一同工作　路透：女性身影將在銀行、政府單位絕跡

▲哈希米表示，即使女性戴上頭巾，塔利班也不會容許異性在室內共處或一起工作，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

塔利班高層哈希米宣布，由於阿富汗將全面實施伊斯蘭教法，因此政府不會理會國際社會的要求，堅持不允許女性和男性在同一個工作場合工作。他強調，塔利班將為女性設立專屬於女性的獨立機構，讓她們獨自學習與工作，但外媒擔心，一旦相關規定被落實，那女性的身影將在不少工作崗位上絕跡。

據路透社報導，哈希米（Waheedullah Hashimi）表示，即使國際社會向塔利班施壓，要求政府讓女性在她們想要的地方和職位工作，但由於塔利班將在阿富汗全面實施伊斯蘭教法，因此他們堅持不允許異性一起工作。報導稱，一旦塔利班落實相關規定，那女性將被禁止在政府單位、銀行、媒體等地工作。

哈希米指出，塔利班為了實施伊斯蘭教法已奮鬥近40年，因此即使女性戴上頭巾，他們也不會容許異性在室內共處或一起工作，除非是有特定的醫療需求，女病人才被允許和男醫生接觸， 「我們當然需要女性，比如在醫學或教育領域，但我們會設立專屬於女性的機構，如獨立的醫院、獨立的學校」。

在塔利班接管阿富汗後，曾有官員為了安撫人心，承諾將允許女性在伊斯蘭教法的規定範圍內工作和學習。不過隨著塔利班的「全男班」內閣名單在9月7日出爐，再加上許多女性爆料她們被無端解僱的消息，信任教育部長也堅持女大生在上課時必須和男性隔離，讓人們對阿富汗女性地位的擔憂難以消除。

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