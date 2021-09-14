4公尺巨鱷剖肚驚見「8000年文物」　學者揭神秘用途：這1點還是謎

How did artifacts, thousands of years old, turn up in a Mississippi alligator's stomach? https://t.co/GB02fSrvWt — EIN Presswire: Mississippi Newswire (@EINPresswireMS) September 10, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西西比州居民漢彌爾頓（John Hamilton）捕獲一隻身長約4公尺、重達340公斤的巨鱷，他將動物遺體送至加工廠處理，未料剖開肚子後，竟發現2件北美原住民文物，且歷史最遠可以追溯至8千多年前。

CNN等外媒報導，加工廠老闆史密斯（Shane Smith）在鱷魚肚子裡發現魚骨頭及鱗片、小型哺乳動物骨頭、數百粒柿子種子與一些小碎石等等，但令人困惑的是，竟還有一個破損箭頭，以及一個水滴狀神祕物品。他覺得十分有趣，便將照片發布在臉書上，未料引來學者關注。

▲美國密西西比州一隻巨鱷肚子裡驚見史前文物。（圖／翻攝自Facebook／Red Antler Processing）

密西西比州環境部地質辦公室主任斯塔恩斯（James Starnes）推測，2件文物大約在西元前5、6千年製作而成，一項是狩獵用的箭頭、矛頭或飛鏢，另一項是赤鐵礦製成的鉛錘，而後者真實用途一直飽受學術爭議，至今仍不清楚。

斯塔恩斯表示，一些人認為鉛錘是漁獵用具，另一些人指出，其原料赤鐵礦來自遙遠的五大湖地區，在史前年代猶如「舶來品」一樣珍貴，卻被用來漁獵，似乎不太尋常。

斯塔恩斯長期研究密西西比河三角洲的北美原住民史前遺物，「大約1萬2千多年前，北美就有原住民居住，尤其在密西西比州」。他說，石器遺物可能因河床侵蝕而露出，而此時正好有一尾鱷魚正在尋找促進消化的小石頭，在啃食過程中碰巧把文物吃下肚，上述情節不難想像，「鱷魚幾乎什麼都吃」。

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