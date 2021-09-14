朱學恒送德文花環　諷謝志偉看不懂！外交部影片打臉

▲朱學恒送德文花環。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



記者崔子柔／綜合報導

「宅神」朱學恒6月1日送4盆花籃給中央疫情指揮中心，上面標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，昨（13）日又送德文翻譯版花環到德國柏林的駐德國台北代表處辦公室，還譏諷駐德代表謝志偉稱「希望你能看懂」，引起熱議。

PTT上不少鄉民對此表示，「是說這樣謝大使看得懂嗎？搞不好寫中文比較快吧」、「只會收割的代表被嗆剛好」、「自己弄不到疫苗，每天發文靠北中國阻撓」、「翻成德文喔，酷捏」。

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不過也有人說，「等著看朱學恒笑話」、「謝志偉是德國文學博士出身」、「送謝志偉當然是不用翻譯」，作家朱宥勳也在臉書發文指出，「朱學恆去找謝志偉秀德文，我也只能說，不錯啦，無知果然能帶給人無盡的勇氣⋯⋯」

▲朱學恒諷謝志偉「希望你能看懂」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



其實在YouTube頻道「中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉」上，就有謝志偉接受柏林電視台、德國之聲專訪的影片，謝志偉用德文的對談相當流暢，要讀懂德文應該不是難事。

▼謝志偉用德文訪談相關影片。（影／翻攝自YouTube／中華民國外交部）

