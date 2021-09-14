誰設局移送張亞中考紀會？　朱立倫：我不願意去探討這個

▲針對張亞中將被國民黨移送考紀會調查，朱立倫召開記者會發表聲明。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中涉嫌言論攻擊對手朱立倫，遭黨內選監委員會決議移送考紀會。面對外界質疑設局張亞中，朱立倫13日晚間聲明，對此提案一無所知，希望不要移送張亞中。朱立倫14日出面親上火線說明，但面對誰設局，他表示不願探討這個問題。

「我不願意去探討這個問題」朱立倫表示，只希望趕快讓黨主席選舉，展現出人民希望國民黨呈現的，而不是現在民進黨最高興看到的，國民黨如果不團結、推來推去、相互攻訐，都對是國民黨最不利的。

朱立倫提到，自己從政20幾年，來自民進黨的攻擊習以為常，「來自黨內對我的汙衊，真的很心痛，真的很心痛，但我也要必須要包容，因為我們都是同志，我們都是黨內的同志，黨內同志有不同的意見，我們就是要包容，如果我擔任黨主席，我第一時間，任何同志被汙衊，我一定替他澄清，我一定為他辯護，同時我也不容許黨內互打的情況。」

朱立倫說，希望將來國民黨槍口一致對外，整合所有各方，不管是縣市首長、議會、立委，國民黨只有越大越好，不能越小，國民黨已經夠小，不能再分裂，要趕快團結在一起。

另一方面，朱陣營人士質疑，黨中央組發會上午提出「本票樣張」及「人身攻擊」兩案，由中央工作會報決議下午召開臨時選監小組，三個陣營都通知了，組發會卻唯獨江啟臣陣營沒通知？令人匪夷所思。

該人士強調，選監委員會組成有九名成員，其中五位是黨中央指派的代表，各陣營有四位代表。當天選監會議由組發會提案唸稿，由五位黨中央代表，加上一位候選人代表，合議制，黨中央組發會提的案、黨中央委員又佔大多數，可以說都不知道？所有黨員都不會相信。

該人士提到，請假，是不用進辦公室。請辭，才是不用決策。大家希望看到的是遇到問題願意承擔的黨主席，不會遇到事情推來推去，若每件事情都還在推坑，提什麼承擔？