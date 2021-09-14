英國第3劑將以「AZ混打BNT」為主　衛生部官員曝：最佳組合

▲英國第三劑將以「AZ混打輝瑞疫苗」為主。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）13日宣布，將在秋冬替年長者與高風險族群施打第三劑疫苗。消息人士則指出，英國大部分的民眾都是接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，根據最新研究，第三劑將以「混打輝瑞BNT」為主，增加整體對抗Delta病毒的防護力。

根據《金融時報》報導，內部消息人士指出，未來許多英國人將會接受第三劑加強針，而且廠牌會和前兩劑不同。先前的研究指出，和輝瑞BNT（BioNTech/Pfizer）疫苗相比，AZ疫苗的對Delta病毒的防護力較差，但是效力較持久，因此計畫讓民眾混打。

牛津大學6月份的研究也顯示，與施打兩劑AZ疫苗的人相比，第一劑接種AZ疫苗、第二劑則施打輝瑞BNT的人，其體內的抗體平均增加了9倍。倫敦帝國理工學院（Imperial College London）免疫學教授奧特曼（Danny Altmann）就說，AZ疫苗若和使用mRNA技術的疫苗混打，「可能會提供更好、更持久的保護。」

衛生部消息人士也說，「我們會把輝瑞BNT給先前施打AZ疫苗的人，把AZ疫苗給先前施打輝瑞疫苗的人，這是盡可能獲得更多保護的最佳組合。」英國衛生部則強調，最終的施打計畫將由疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）的最終建議為主。

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