日本突點名「東南亞6國」恐爆自殺攻擊　各國政府卻霧煞煞

▲日本外務省13日向6個東南亞國家的海外公民發出恐襲警報。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本13日發出聲明表示，印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國和緬甸可能發生「自殺式襲擊事件」，要求目前居留在這6個東南亞國家的日本公民保持高度警戒，並遠離宗教場所及人潮聚集地。然而，6個被日本點名的東南亞國家卻是一頭霧水，因為國內並未受到任何相關情報，也不清楚日本的消息來源為何。

綜合外媒報導，日本國防部近日獲得情報，指東南亞國家的「自殺式炸彈襲擊風險劇增」，因此外務省在13日向旅居印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國和緬甸的海外公民發出警報，要求他們遠離餐廳、大眾交通工具、市場、旅遊設施、政府設施、宗教場所及人潮聚集地，以免成為恐攻目標。

▲日本外交部在馬來西亞發出的警報。（圖／翻攝自日本駐馬大使館官網）

被日本點名的幾個東南亞國家獲悉相關警報後深感不解，因為政府並未接獲與威脅有關的消息，也不清楚日本所謂的情報來源為何。菲律賓外交部聲稱，他們沒有收到任何相關資訊，而馬來西亞外交部則立即要求警方評估局勢，以確保當地的國土安全。

泰國外交部也同樣指出，日本並未告知泰國政府其情報來源，大使館也未提供進一步的細節，僅表示「相關警告並不只是針對泰國」，讓泰國政府非常困惑。泰國警方表示，他們未接獲情報，指國內將發生會造成安全威脅的事件。印尼外交部發言人則否認旅居當地的日本人收到相關警告。

報導稱，日本外務省拒絕透露其消息來源，也不願意說明該國是否曾將此情報分享給其他國家，僅表示政府已透過各國大使館，發送警報給海外公民。

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