辣小三覺得被玩弄！怒傳吞吐照給正宮　狠嗆人夫：她不濕才找我？

▲雲林一名小三感覺被人夫玩弄感情，竟大鬧正宮家，還傳性愛片給正宮，被一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／雲林報導

雲林一名嗆辣小三小君（化名）覺得自己被人夫阿宏（化名）欺騙感情，竟將兩人的親密照、性愛影片傳給正宮，甚至登門大鬧，並質問阿宏，「她不濕所以你來幹我是不是」，正宮事後忍無可忍，對小君提告求償。法官審理後，判小君須賠償正宮40萬元。

正宮指控，小君跟阿宏是高中同學，兩人於2014年重逢，竟發展出婚外情，小君還在阿宏車上放上手寫信，內容提及自己曾為阿宏墮胎2次等，而阿宏當時也向她承諾不再與小君往來。

豈料，小君知悉後，竟陸續傳訊息向正宮嗆聲，還傳送自己與阿宏的親密合照、性愛影片給正宮，甚至還直接登門大鬧，並對著阿宏大吼，「她不濕所以你來幹我是不是」、「你不是因為愛我才幹我，你是因為她不濕才來幹我」，離去時又撞擊正宮的機車，讓正宮不堪受辱，憤而對小君提告求償50萬元。

對此，小君表示，是因為阿宏一面對她甜言蜜語，還跟她訴說與正宮之間的感情不睦，要尋求她的慰藉，但另一方面卻又對她冷淡、態度不定，讓她覺得遭到阿宏欺騙感情，才在飲酒後失去理智而跑到正宮家吵鬧，她不否認自己的錯誤，但正宮求償金額太高，她無力負擔，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理後認為，小君明知道阿宏與正宮的婚姻關係仍存續，卻還是跟阿宏交往，除了發生性行為之外，還一同出遊，更拍攝親密照片及性愛影片，甚至還傳給正宮，嚴重破壞了正宮的婚姻，讓正宮受有極大衝擊，因此判小君須賠償正宮40萬元。