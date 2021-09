女地鐵站被撞「要求說對不起」　遭惡男一腳踹下手扶梯！

▲女被男踹胸口滾下手扶梯。(圖/翻攝自Twitter/NYPD NEWS)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約市布魯克林地鐵站近來發生一起誇張事件,一名男子行走在手扶梯上時撞到一名女乘客,女子要求他應該要說對不起,卻反被一腳踢飛,還在手扶梯上翻滾了幾圈。

當地媒體13日報導,事件發生在9日晚間7時15分,從警方公布畫面可看到,32歲女子在Atlantic Avenue-Barclays Center station地鐵站搭乘手扶梯時,一名穿著白衣的男子經過時撞到她,她只是要求對方道歉,對方回頭看了她一眼,下秒居然朝她胸口一腳踢下去。

警方表示,受害者滾落手扶梯後,造成背部、手臂、腿部、右膝和右大腿有割傷和瘀傷,不過她在現場拒絕前往醫院,警方目前公布監視器畫面,希望民眾能幫忙提供線索,盡快將惡徒繩之以法。

WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 9/9/21 at approx 7:15 PM, at the Atlantic Ave-Barclays Center Station in Brooklyn, the suspect kicked a 32-year-old woman in the chest, causing her to fall down the escalator. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/j6yFToIlvU