女地鐵站被撞「要求說對不起」　遭惡男一腳踹下手扶梯！

▲女被男踹胸口滾下手扶梯。（圖／翻攝自Twitter／NYPD NEWS）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市布魯克林地鐵站近來發生一起誇張事件，一名男子行走在手扶梯上時撞到一名女乘客，女子要求他應該要說對不起，卻反被一腳踢飛，還在手扶梯上翻滾了幾圈。

當地媒體13日報導，事件發生在9日晚間7時15分，從警方公布畫面可看到，32歲女子在Atlantic Avenue-Barclays Center station地鐵站搭乘手扶梯時，一名穿著白衣的男子經過時撞到她，她只是要求對方道歉，對方回頭看了她一眼，下秒居然朝她胸口一腳踢下去。

警方表示，受害者滾落手扶梯後，造成背部、手臂、腿部、右膝和右大腿有割傷和瘀傷，不過她在現場拒絕前往醫院，警方目前公布監視器畫面，希望民眾能幫忙提供線索，盡快將惡徒繩之以法。