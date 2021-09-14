打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵：黃金1hr最有效

▲許多人因打完疫苗出現副作用，吃普拿疼止住不適。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國內新冠疫苗進入年輕族群的大規模接種，不過，也因為AZ疫苗施打在年輕人身上所出現的不適更為顯著，讓不少人開玩笑表示，「用疫苗認證的年輕人。」但許多人形容，打完的全身疼痛有如被火車撞到，只能以止痛藥來緩解，而「怎麼吃？」也成了一大學問。家醫科醫師提醒，一定要小心劑量的拿捏，以免過量恐出現肝毒性的問題。

近期輪到年輕族群施打AZ疫苗，不過也因為劇烈症狀讓許多人相當憂心，指揮中心發言人莊人祥曾公布數據笑道，如果副作用比較多的話「就代表你年輕人。」家醫科醫師許書華在《家有許事》就分享，緩解打完疫苗的不適可吃普拿疼，但安全劑量千萬要看好，且在不同類型的止痛藥，也會有各自需要留意的地方。

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▲醫師分享普拿疼一天安全劑量。（圖／醫師許書華提供）

許書華建議，在黃金止痛一小時內適度服用正確劑量，且在正確時間間隔使用，效果會達到8成以上，若拖到後面已經非常疼痛或嚴重發炎才使用的話，效果恐只剩下3成，相對在此時的劑量就必須要增加了。不過她也強調，接種新冠疫苗沒有鼓勵預先使用消炎止痛藥，若施打後有發燒、肌肉痠痛或關節疼痛等再適度服用即可。

許書華也提醒普拿疼的用藥量，以325毫克來計算，一次1～2顆，每4到6小時服用一次，安全日劑量最大為8顆，在24小時內不能超過12顆，約3900毫克；若為500毫克劑量，同樣是一次1～2顆，每4到6小時服用一次安全，最大安全日劑量為6顆，在24小時內別超過8顆，大略是4000毫克的劑量。

至於最高650毫克緩釋，許書華表示，一樣一次吃1或2顆，而間隔需拉長到8小時再服用，安全最大日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆，3900毫克。

▲醫師表示，每日服用止痛藥如果超過安全劑量，可能會有肝毒性問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

許書華說明，止痛藥有所謂「3B使用要點」：

1.By the ladder 階梯式給予：吃止痛藥劑量從輕到重。

2.By the mouth 口服方式：如果可以口服，盡量先以口服方式。

3.By the clock 按時服用：千萬別痛了才吃，對整體止痛品質較好。

另外，除了常見的普拿疼內含乙醯胺酚成分，還有其他2種止痛藥許書華也藉機一併衛教

1.乙醯胺酚／如：普拿疼，重點在於劑量的拿捏，一天建議不能吃超過4000毫克，特別是肝功能不好的患者，可能有肝硬化、B肝或C肝等，記得先向醫師說明，並在劑量上進行調整，以免過量導致肝毒性問題。

2.非類固醇消炎止痛藥（NSAID）／醫師提醒，特別注意的是「最好在飯後吃」，否則胃潰瘍、胃發炎或胃出血情況的病人，這類藥吃多了比較容易有胃痛，還有肝腎功能異常的人也要調整劑量，才不會增加負擔。

3.鴉片／在極度出現內臟型疼痛或癌症患者會用到嗎啡。

最後許書華表示，若止痛藥過量使用主要會導致肝臟損傷，約在過度服用後24小時內，可能會出現噁心、嘔吐和食慾不振或右上腹部疼痛等，嚴重中毒時，皮膚甚至會變黃且感到倦怠，要好好留意。