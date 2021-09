打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵：黃金1hr最有效

▲許多人因打完疫苗出現副作用,吃普拿疼止住不適。(示意圖/記者李毓康攝)

記者張乃文/綜合報導

國內新冠疫苗進入年輕族群的大規模接種,不過,也因為AZ疫苗施打在年輕人身上所出現的不適更為顯著,讓不少人開玩笑表示,「用疫苗認證的年輕人。」但許多人形容,打完的全身疼痛有如被火車撞到,只能以止痛藥來緩解,而「怎麼吃?」也成了一大學問。家醫科醫師提醒,一定要小心劑量的拿捏,以免過量恐出現肝毒性的問題。

近期輪到年輕族群施打AZ疫苗,不過也因為劇烈症狀讓許多人相當憂心,指揮中心發言人莊人祥曾公布數據笑道,如果副作用比較多的話「就代表你年輕人。」家醫科醫師許書華在《家有許事》就分享,緩解打完疫苗的不適可吃普拿疼,但安全劑量千萬要看好,且在不同類型的止痛藥,也會有各自需要留意的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師分享普拿疼一天安全劑量。(圖/醫師許書華提供)

許書華建議,在黃金止痛一小時內適度服用正確劑量,且在正確時間間隔使用,效果會達到8成以上,若拖到後面已經非常疼痛或嚴重發炎才使用的話,效果恐只剩下3成,相對在此時的劑量就必須要增加了。不過她也強調,接種新冠疫苗沒有鼓勵預先使用消炎止痛藥,若施打後有發燒、肌肉痠痛或關節疼痛等再適度服用即可。

許書華也提醒普拿疼的用藥量,以325毫克來計算,一次1~2顆,每4到6小時服用一次,安全日劑量最大為8顆,在24小時內不能超過12顆,約3900毫克;若為500毫克劑量,同樣是一次1~2顆,每4到6小時服用一次安全,最大安全日劑量為6顆,在24小時內別超過8顆,大略是4000毫克的劑量。

至於最高650毫克緩釋,許書華表示,一樣一次吃1或2顆,而間隔需拉長到8小時再服用,安全最大日劑量為4顆,24小時內不要超過6顆,3900毫克。

▲醫師表示,每日服用止痛藥如果超過安全劑量,可能會有肝毒性問題。(圖/取自免費圖庫pixabay)

許書華說明,止痛藥有所謂「3B使用要點」:

1.By the ladder 階梯式給予:吃止痛藥劑量從輕到重。

2.By the mouth 口服方式:如果可以口服,盡量先以口服方式。

3.By the clock 按時服用:千萬別痛了才吃,對整體止痛品質較好。

另外,除了常見的普拿疼內含乙醯胺酚成分,還有其他2種止痛藥許書華也藉機一併衛教

1.乙醯胺酚/如:普拿疼,重點在於劑量的拿捏,一天建議不能吃超過4000毫克,特別是肝功能不好的患者,可能有肝硬化、B肝或C肝等,記得先向醫師說明,並在劑量上進行調整,以免過量導致肝毒性問題。

2.非類固醇消炎止痛藥(NSAID)/醫師提醒,特別注意的是「最好在飯後吃」,否則胃潰瘍、胃發炎或胃出血情況的病人,這類藥吃多了比較容易有胃痛,還有肝腎功能異常的人也要調整劑量,才不會增加負擔。

3.鴉片/在極度出現內臟型疼痛或癌症患者會用到嗎啡。

最後許書華表示,若止痛藥過量使用主要會導致肝臟損傷,約在過度服用後24小時內,可能會出現噁心、嘔吐和食慾不振或右上腹部疼痛等,嚴重中毒時,皮膚甚至會變黃且感到倦怠,要好好留意。