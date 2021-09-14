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打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵：黃金1hr最有效

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人因打完疫苗出現副作用，吃普拿疼止住不適。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國內新冠疫苗進入年輕族群的大規模接種，不過，也因為AZ疫苗施打在年輕人身上所出現的不適更為顯著，讓不少人開玩笑表示，「用疫苗認證的年輕人。」但許多人形容，打完的全身疼痛有如被火車撞到，只能以止痛藥來緩解，而「怎麼吃？」也成了一大學問。家醫科醫師提醒，一定要小心劑量的拿捏，以免過量恐出現肝毒性的問題。

近期輪到年輕族群施打AZ疫苗，不過也因為劇烈症狀讓許多人相當憂心，指揮中心發言人莊人祥曾公布數據笑道，如果副作用比較多的話「就代表你年輕人。」家醫科醫師許書華在《家有許事》就分享，緩解打完疫苗的不適可吃普拿疼，但安全劑量千萬要看好，且在不同類型的止痛藥，也會有各自需要留意的地方。

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▲▼醫師分享普拿疼一天安全劑量。（圖／醫師許書華提供）

▲醫師分享普拿疼一天安全劑量。（圖／醫師許書華提供）

許書華建議，在黃金止痛一小時內適度服用正確劑量，且在正確時間間隔使用，效果會達到8成以上，若拖到後面已經非常疼痛或嚴重發炎才使用的話，效果恐只剩下3成，相對在此時的劑量就必須要增加了。不過她也強調，接種新冠疫苗沒有鼓勵預先使用消炎止痛藥，若施打後有發燒、肌肉痠痛或關節疼痛等再適度服用即可。

許書華也提醒普拿疼的用藥量，以325毫克來計算，一次1～2顆，每4到6小時服用一次，安全日劑量最大為8顆，在24小時內不能超過12顆，約3900毫克；若為500毫克劑量，同樣是一次1～2顆，每4到6小時服用一次安全，最大安全日劑量為6顆，在24小時內別超過8顆，大略是4000毫克的劑量。

至於最高650毫克緩釋，許書華表示，一樣一次吃1或2顆，而間隔需拉長到8小時再服用，安全最大日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆，3900毫克。

▲▼醫師強調，若止痛藥使用過量恐有肝毒性問題。（圖／翻攝自《家有許事》）

▲醫師表示，每日服用止痛藥如果超過安全劑量，可能會有肝毒性問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

許書華說明，止痛藥有所謂「3B使用要點」：

1.By the ladder 階梯式給予：吃止痛藥劑量從輕到重。
2.By the mouth 口服方式：如果可以口服，盡量先以口服方式。
3.By the clock 按時服用：千萬別痛了才吃，對整體止痛品質較好。

另外，除了常見的普拿疼內含乙醯胺酚成分，還有其他2種止痛藥許書華也藉機一併衛教

1.乙醯胺酚／如：普拿疼，重點在於劑量的拿捏，一天建議不能吃超過4000毫克，特別是肝功能不好的患者，可能有肝硬化、B肝或C肝等，記得先向醫師說明，並在劑量上進行調整，以免過量導致肝毒性問題。

2.非類固醇消炎止痛藥（NSAID）／醫師提醒，特別注意的是「最好在飯後吃」，否則胃潰瘍、胃發炎或胃出血情況的病人，這類藥吃多了比較容易有胃痛，還有肝腎功能異常的人也要調整劑量，才不會增加負擔。

3.鴉片／在極度出現內臟型疼痛或癌症患者會用到嗎啡。

最後許書華表示，若止痛藥過量使用主要會導致肝臟損傷，約在過度服用後24小時內，可能會出現噁心、嘔吐和食慾不振或右上腹部疼痛等，嚴重中毒時，皮膚甚至會變黃且感到倦怠，要好好留意。

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