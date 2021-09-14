他打AZ後腹痛屎狂噴！大腸壞死「裝人工肛門」　生日躺病房等死

▲男子接種第2劑AZ疫苗後大腸壞死，需手術裝上人工肛門。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來新冠疫苗接種嚴重副作用的消息頻傳！一名女護理師表示，她與妹妹因醫療救護人員身分優先施打疫苗，眼看自己無明顯副作用，因此勸父親也儘早完成接種，豈料在接種第2劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，竟被診斷罹患缺血性大腸炎，不僅截去20公分大腸，還得接受手術裝上「人工肛門」，最後只能戴上呼吸器躺在加護病房。

根據韓媒《News1》報導，該名女子聲稱自己是釜山某綜合醫院的護理師，她昨（13）日在青瓦台官網發起連署，表示自己十分後悔建議父親接種新冠疫苗，因為光是接受手術前就得負擔800萬韓元的住院與醫藥費，認為疫苗帶來的副作用正侵蝕她一家人的幸福，要求政府在呼籲民眾接種前，應先完善相關賠償制度。

她在請願文中表示，父親先前並無高血壓、糖尿病等慢性病史，身體與其他同齡層相比可說是非常健康，今年5月27日在慶尚南道昌寧郡一間醫院接種第1劑AZ疫苗、8月23日在當地保健所（衛生所）接種第2劑AZ疫苗，沒想到8月31日晚間卻出現嚴重腹痛、血便、腹瀉，前往接種第1劑疫苗時的醫院求診，之後隔日凌晨緊急轉送釜山某大學附設醫院。

女子父親被送往釜山某大學附屬醫院後，緊急拍攝腹部電腦斷層（CT），並安排住院治療。急診室表示，女子父親的腸道浮腫、有食道潰瘍的現象。9月5日，女子父親的血氧飽和濃度下降、呼吸困難，送往內科急診室戴上呼吸器治療，隔日被診斷出肺部浮腫，須接受血液透析治療，8日照攝結腸內視鏡檢查時被診斷為缺血性大腸炎，緊急接受手術。

結果手術時發現，女子父親的大腸全部混成一團、且嚴重壞死，最後截去15至20公分，甚至還得裝上「人工肛門」，直到生日當天還得戴上呼吸器躺在加護病房觀察。這讓女子不禁大嘆，「好後悔讓我爸接種疫苗！」

女子表示，父親接種疫苗的2個月前曾照攝胃部、大腸內視鏡檢查，並挖掉大腸息肉，除了輕微的胃炎症狀以外，並無特別的異常症狀，不懂為何接種完疫苗後會變得如此嚴重，期盼政府能進行調查，釐清與疫苗之間的因果關係。

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