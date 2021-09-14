打第三劑疫苗能增強保護力　《刺胳針》：沒證據顯示有必要

▲權威科學期刊指出，沒有足夠證據顯示有必要施打第三劑加強針。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

頂尖科學家在「刺胳針」雜誌刊登的文章中說，完整接種COVID-19疫苗即已足夠，一般民眾不需要再打追加劑。這些科學家包括美國食品暨藥物管理局高級官員和世界衛生組織人員。

路透社報導，這些科學家在刺胳針（Lancet）這篇文章中表示，必須有更多證據才能證明有必要打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的追加劑。這種看法與美國政府不同，華府計畫最快下週開始為許多已完整接種疫苗的民眾施打第3劑，只待衛生主管機關最後核准。

由於Delta變異病毒株導致COVID-19確診病例增加，美國總統拜登的政府擔心有接種疫苗者染疫顯示疫苗的保護力減退，因此推動加打追加劑以重建免疫力。

世界衛生組織（WHO）力主應保留這些疫苗，供全球各地仍在等待第一劑疫苗的人施打。

這些科學家指出：「要就施打追加劑或相關時機做任何決定，應該根據對在適當控制情況下所取得臨床和流行病學數據進行的分析，而且這些數據顯示這麼做能持續而且有意義地減少重症。」

他們又說，相關風險效益評估應考量施打追加劑可望預防的COVID-19重症病例數量，以及是否安全且能有效對抗目前的變異株。

文章中說：「目前的證據看來並未顯示一般大眾有必要施打追加劑，因為他們接種疫苗後防範重症的效力仍高。」

這篇文章的作者包括美國食品暨藥物管理局（FDA）疫苗研究及審查辦公室（Office of Vaccines Research and Review）主任葛魯柏（Marion Gruber）及副主任克勞瑟（Phil Krause），他們兩人都即將離職。

不過，這些科學家也表示，如果未來接種主要疫苗後產生的免疫力減退，或是有新的病毒株出現而導致疫苗不再能保護人體對抗病毒，也許會需要廣泛施打追加劑。