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挪威大選左派政黨估將大勝　終結保守黨8年執政

▲▼挪威工黨黨魁斯托爾（Jonas Gahr Stoere），工黨有望取代執政8年的保守黨政府。（圖／路透）

▲挪威工黨黨魁斯托爾手捧玫瑰花，預祝工黨獲勝。（圖／路透）

文／中央社奧斯陸13日綜合外電報導

挪威今天結束國會大選，據推估幾個中間偏左反對黨將贏得選舉，甚至能夠合組多數政府。這次選戰的主要議題是經濟不平等和氣候變遷。

路透社報導，工黨黨魁斯托爾（Jonas Gahr Stoere）廣獲看好將領導組織下屆政府，有可能是採少數執政方式，或是與另幾個政黨共組政府，保守黨總理瑟爾貝克（Erna Solberg）執政8年後將下台。

不過，斯托爾若想組成能夠成功運作的內閣，務必要說服可能共組政府的中間偏左友黨在多項政策上妥協，由石油政策和私有制到挪威與歐洲聯盟的關係。

目前已開出65%選票，據推估工黨和另4個中間偏左政黨可能共將贏得100個議席，遠高於目前的81席，而要在共有169席的國會取得過半多數至少須掌控85席。

如果推估席次正確，斯托爾可能率工黨與中間黨（Centre Party）和社會主義左翼黨（Socialist Left）共組多數政府，3黨估計共將獲得87席。如此一來，他就無需與馬克斯主義派紅黨（Red Party）或反對石油業的綠黨（Green Party）合作。

挪威身為石油與天然氣主要生產國的議題是這次選戰焦點。不過，無論誰最終贏得大選，引導挪威遠離石油產業及相關就業，都需要漸進的過渡期。

斯托爾在石油產業議題上和瑟爾貝克持相同意見，都希望給油企時間，讓它們將既有工程長才逐漸轉為投入發展綠能技術，例如離岸風電。

在昨天投票首日，斯托爾投下選票後告訴記者：「我相信終止石油與天然氣產業，在產業和氣候政策上都會是錯誤的決定。」

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