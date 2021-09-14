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社會 社會焦點 保障人權

知名富商遭爆曖昧警官妻　他「警車私用」討公道

北市1名H姓警官，因前妻跟知名富商有投資糾紛，竟趁上班時間搭公務車到對方公司興師問罪。（圖／翻攝畫面）

▲北市1名H姓警官，因前妻跟知名富商有投資糾紛，竟趁上班時間搭公務車到對方公司興師問罪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年7月底，台北市警局發生一起超離奇的警紀案件，一名H姓2線3星警官，其已離婚、擔任律師的前妻，與知名富商陳萬添有投資糾紛，他竟利用上班時間，跑到對方公司想討公道，市警局督察室接獲檢舉後，立刻啟動調查，該名警官坦承自己衝動行事，會改善檢討，督察人員也對他祭出2支申誡，但知情人士透露，整起事件並非H警官所講的投資糾紛如此簡單。

本刊調查，7月26日下午，H警官指示手下一名小隊長開車到北投調查一起性剝削案，豈料，2人結束公務後，他竟以「順便」為由，要求小隊長駕車到石牌路上、由陳萬添所開設的「南璋股份有限公司」，當時他下車詢問警衛「陳萬添在嗎，我是警官，要找他」。警衛轉接給公司客服，客服人員回應「總裁人不在」，H警官和小隊長才悻悻然離開，事發之後數日台北市警局督察室就接獲電話檢舉。

Ｈ警官去北投石牌路上的南璋公司找陳萬添撲空後，隨即離去，數日後北市警局督察室即接獲電話檢舉。（圖／王永泰攝）

▲Ｈ警官去北投石牌路上的南璋公司找陳萬添撲空後，隨即離去，數日後北市警局督察室即接獲電話檢舉。

督察人員調閱當天H警官的行車紀錄器、還有陳萬添公司的大樓監視器，確認H警官的行蹤，同時約談駕車的小隊長，督察室表示，H警官以職務之便為由，處理家務事，已明顯違反勤務紀律，因此予以2支申誡，並要求該名警官要端正上班風氣。

本刊調查，H警官跟擔任律師的前妻結婚10多年，育有1男1女，2人雖已離婚，但還是住在同一屋簷下。H警官表示，前妻之前曾協助陳萬添處理過投資官司，因此與對熟識且越走越近，但今年5、6月間，前妻遭到網路假交友詐騙，他懷疑是陳萬添搞鬼，才會藉此想找對方釐清狀況。

Ｈ警官表示，前妻幫陳萬添處理過投資官司，今年5月前妻遭到網路假交友詐騙，他懷疑是陳萬添在搞鬼。（圖／翻攝中華盆栽藝術全國總會臉書）

▲Ｈ警官表示，前妻幫陳萬添處理過投資官司，今年5月前妻遭到網路假交友詐騙，他懷疑是陳萬添在搞鬼。

北市警局督察室表示是根據檢舉人的陳情內容啟動調查，H警官表示「去北投處理婦幼的案件，也有調卷出來證明，也確實有去找陳萬添，但沒碰到人，就摸摸鼻子離開了」，但至於是否有針對H警官前妻做訪談筆錄、詢問家務事等細節，督察人員表示不便透露。

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知情人士透露，H警官去找陳萬添，其實是不滿前妻跟對方曖昧不清，希望藉此快刀斬亂麻。（圖／本刊繪圖組）

▲知情人士透露，H警官去找陳萬添，其實是不滿前妻跟對方曖昧不清，希望藉此快刀斬亂麻。

H警官聲稱他去找陳萬添是因前妻與陳有投資糾紛，但知情人士透露，其實H警官的前妻跟陳萬添並非投資糾紛，而是他與前妻在3年前離婚後，前妻與陳萬添關係曖昧不清，期間兩人「勾勾纏」，且似乎有交往過，直到今年5月間，前妻向H警官訴苦「我的錢被騙了」，H警官為試圖挽回婚姻，也想為前妻出一口氣，便趁上班時間，跑到陳萬添辦公室想找對方理論。

在H警官找不到陳萬添之後數日，北市警局督察室就接到告發，檢舉H警官在上班期間去陳萬添公司找麻煩。對此，H警官向本刊解釋，前妻先前幫陳萬添打過投資官司，2人是舊識，今年5月前妻捲入投資糾紛，他以為此事跟陳萬添有關，才會去找對方釐清狀況，但究竟是投資糾紛還是桃色疑雲，H警官言詞閃爍，也讓外界更好奇。

知情人士透露，今年5月H警官的前妻認識1名網友，以愛情詐騙方式讓H警官前妻前後匯款5、6次，金額高達數百萬元，事件發生後，2人都懷疑是陳萬添所為，8月底也去警局報案，但前妻提供的對話紀錄、匯款明細，都難以證明陳萬添跟此案有關。

Ｈ警官「公車私用」已違反勤務紀律，遭北市警局督察室祭出2支申誡。（圖／黃威彬攝）

▲Ｈ警官「公車私用」已違反勤務紀律，遭北市警局督察室祭出2支申誡。

北市警局督察室表示是根據檢舉人的陳情內容啟動調查，H警官表示「去北投處理婦幼的案件，也有調卷出來，確實有去找陳萬添，但沒碰到人，就摸摸鼻子離開了」。至於是否有針對H警官前妻做訪談筆錄、詢問家務事等細節，督察人員表示不便透露。只是H警官身為單位主官竟私自帶小隊長處理家務事，不僅「公車私用」，還違反勤務紀律，被記2支申誡懲處。

本刊透過電話聯繫陳萬添，希望詢問他對此事的看法，但電話始終無人接聽，本刊再將問題以簡訊發送過去，但直至截稿前均未獲得回應。

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