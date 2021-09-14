「我已經有5個爸爸了」　50歲富婆再嫁27歲鮮肉！女兒：不信有感情

▲50歲富婆的新戀情不受到女兒支持。（圖／翻攝自instagram）



記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞一名擁有「拿督斯里」頭銜（Datuk Seri，由最高元首、蘇丹或州元首冊封的終身榮譽身份）的50歲化妝品大亨DS Vida表示，她將和27歲的助理結婚，她的女兒Cik B則對此表示反對，「我打從心底就不信」。

根據馬來西亞電視台《Astro Awani》報導，DS Vida是當地知名網紅，在IG擁有超過283萬名粉絲，也曾發過唱片，先前已結過5次婚，現撫養2名女兒，她近日則宣布，今年12月將和比她小23歲的助理Ahmad Iqbal Zulkifli舉辦「年度大婚禮」。

▲母女倆常在IG分享2人互動。（圖／翻攝自instagram）



她同樣身為網紅的女兒Cik B聽到消息後，則主動找當地媒體公開反對，「我打從心底就不信」，Cik B認為，才27歲的男人不可能對50歲的媽媽產生感情，要結婚一定有背後原因，而且也不同意媽媽想再生一個孩子的願望，「有我們2個已經足夠了」。

「我媽只喜歡年輕人，她總是盲目墜入情網」，Cik B透露，她常和媽媽的男友吵架，她一開始認為媽媽和Ahmad Iqbal Zulkifli結婚只是為了達到宣傳效果，不過最近他們看起來更認真了，讓她感到不安。

DS Vida先前就透露，她擔心孩子們不能接受這段婚姻，尤其是Cik B。另外，Ahmad Iqbal Zulkifli曾公開表示，他已經準備好成為自己渴望已久的「Vida的丈夫」。

▼DS Vida近日PO出和男友慶生的照片。（圖／翻攝自instagram）

