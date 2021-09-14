「全黑橡膠男」半夜詭現窗前！　英國變態出沒嚇壞全村

▲被騷擾的女性捕捉到「橡膠男」靠近的畫面。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國薩默塞特郡（Somerset County）內近日傳出有恐怖變態，一名穿著全套橡膠裝、在臉部貼滿膠帶的男子，會在深夜出沒騷擾鄰居，行為包括跟蹤並異常靠近女子，以及突然出現在別人家外直盯窗內人的作息，除此之外一動不動。變態往往在受騷擾者報警後消失無蹤，到現在還不清楚本人身分。

綜合BBC、《鏡報》等英媒報導，事件發生在薩默塞特郡一處小村莊內，傳言「橡膠男」又出現了，這次是在本月初的午夜零點15分，突然在一對夫妻家窗外現身，什麼都沒做，就只是盯得他們發毛；然而報警後全身黑的「橡膠男」就又躲進黑夜裡去。

上一次該村出現「橡膠男」是在2019年，當時他跟蹤一名落單女子，全身同樣穿著黑色橡膠衣，底下的身形全都非常明顯，而且雙眼還貼著「X」字樣，嘴部則是用膠帶貼出的露齒微笑的樣子。

「橡膠男」最早出沒的時間是2018年；還有一位25歲的受害者名叫艾比（Abi），她說當聽到「橡膠男」又出現時，她的心跳瞬間加速，恐慌、焦慮、未知和憤怒瞬間從四面八方襲來，讓她又陷入當年那種無助感裡頭。「我透過心理諮商和冥想控制的練習，超過一年時間才平靜下來」，她說，現在所有情緒又被攪亂了。

曾經被跟蹤的女子不願具名，她表示自己有兩個小孩，他們聽到消息也都在說「橡膠男回來了」，而且感到非常驚恐。她說鄰里現在已經組成守望相助隊，即便自己很害怕，但還是想要做出一點貢獻，讓整個村的人能夠感到更安全。

警方於2019年時曾因此事逮捕一名28歲和一名34歲的男子，但他們是否真的是「橡膠男」，而現在的「橡膠男」又是誰，警方表示仍在調查中，一切都還無法確定，「他有可能是任何人」。