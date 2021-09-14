AZ副作用增列「格林巴利症候群」2症狀注意　醫曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

歐盟藥品管理局（EMA）9日在定期安全更新上，將極罕見神經病變「格林巴利症候群」（GBS）列入AZ疫苗可能產生的副作用。格林巴利症候群發病前常見的症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉等等，典型的臨床症狀則有雙側對稱性漸進式的無力、肢體疼痛、手足部刺痛感等，嚴重可能會導致複視、顏面神經麻痺、吞嚥困難或呼吸窘迫，若發現自身有「快速進展的肢體無力或呼吸吞嚥功能異常」，還是要盡早前往醫院診治。

▲指揮中心進駐板橋某社區施打300劑AZ疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

歐盟藥品管理局表示，在7月31日之前，全球各地共施打5億9200萬劑Vaxzevria（AZ疫苗品牌名稱）疫苗，其中有833例出現「格林巴利症候群」的通報，AZ疫苗與這個疾病間的因果關係，「至少有合理的可能性」。

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對此，指揮中心發言人莊人祥曾說明，目前台灣累計不分廠牌有10名個案，打完新冠疫苗後出現不適，AZ有9人，莫德納有1人，但目前還無法證實或排除有沒有關係，還需要持續關注。

▲施打AZ疫苗常見的副作用包含注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛、發燒。（圖／食藥署提供）

那麼，究竟什麼是「格林巴利症候群」，根據亞東醫院網站資料介紹，格林巴利症候群也可稱為急性多發性神經炎，是一種急性的周邊神經病變，患者可能出現急性的髓鞘損傷，之所以會造成這樣的狀況，一般認為是身體的免疫反應出錯，使得原本應該去攻擊病原體的免疫系統認錯目標，反而攻擊到自身神經系統，導致神經損傷，並非神經直接感染造成發炎。

資料中提到，格林巴利症候群發生率約10萬分之1.2到2.3，較常見於健康年輕人及老年人，男性發生率為女性的1.5倍。約有三分之二的患者在發病前3週會出現上呼吸道感染或腸胃炎症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉等等，而典型的臨床症狀則有雙側對稱性漸進式的無力、肢體疼痛、手足部刺痛感或輕微感覺異常，上述症狀可能會在數日或4週內逐漸變差，嚴重可能造成複視、顏面神經麻痺、吞嚥困難或呼吸窘迫等問題。

此外，格林巴利症候群死亡率約為5％，死因多為呼吸衰竭，若沒有嚴重併發症，80％的患者都能自行痊癒，但還是有部分患者會留下嚴重的功能障礙，甚至死亡，所以如果發現自身有「快速進展的肢體無力或呼吸吞嚥功能異常」，還是要盡早前往醫院診治。

▲台灣新冠疫苗總到貨量達1530.57萬劑。（圖／ETtoday製）

至於該症狀在台灣發生率是否較高？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，腺病毒跟mRNA疫苗接種後都有多發性神經炎相關報告，雖然在國外有很多的報告，打疫苗的通報率跟背景值沒有上升，以前一直沒有列入必須注意事件。

李秉穎提到，近期歐盟覺得特別需要監測疫苗的相關性，僅是提醒要比較加強監測，但沒有明確的數據顯示，打完新冠疫苗會增加GBS發生率，台灣持續追蹤各種疫苗的不良反應發生率，和健保資料庫背景值比較，目前都沒有看到GBS發生率高於背景值的警訊。