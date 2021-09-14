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拜登辦「四方安全對話」親會日印澳領袖　創下峰會首次紀錄

▲▼美日印澳四國領袖今年2月舉行線上「四方安全對話」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日印澳領袖今年2月舉行線上「四方安全對話」，本月24日則要舉行首次面對面會晤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國高層官員今天告訴路透社，美國總統拜登下週將主辦由澳洲、印度和日本領袖共同參與的四方安全對話（Quad），這將是相關各國領袖首次親自參加這項高峰會。

這位官員表示，這場峰會定於24日在白宮舉行。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）下週都料將赴紐約參加聯合國大會。

四方安全對話目的是加強合作以因應中國日增的勢力，美日印澳4國領袖3月間曾舉行線上峰會，當時他們誓言將在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和氣候問題上密切合作，以及在面臨北京挑戰情況下確保印太地區自由開放。

這位高層官員告訴路透社：「這次主辦四方安全對話領袖會議，顯示拜登和賀錦麗政府以印太事務為優先，包括將透過新的多邊架構因應21世紀的挑戰。」

拜登政府的印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）7月間曾說，這項計畫已久的高峰會應可促成有關疫苗外交和基礎建設的「決定性」承諾。

拜登除大力推動國內的大規模基礎建設支出，他3月間還表示，已向英國首相強生（Boris Johnson）建議，民主國家應該提出一項基礎建設計畫，以抗衡中國的「一帶一路」計畫。

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