30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別：謝謝你願意當我弟弟

▲消防員仁義潭救溺訓練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳致平／綜合報導

嘉義縣消防局13日於仁義潭水庫進行水域演練，其中一名年約30歲的翁姓隊員水訓時失蹤，救起時已失去呼吸心跳，緊急送醫急救，於傍晚5點17分宣告不治，陪在一旁的家人相當難過，翁男的姊姊也在病床前向他告別，「謝謝你願意當我弟弟」。

當地消防局表示，第二大隊新港分隊在番路鄉仁義潭水庫辦理潛水複訓，翁姓隊員下午3時39分不慎發生意外溺水，於半小時後救起後，因肺部積水已失去呼吸心跳，緊急送往聖馬爾定醫院急救，經急診室搶救後仍宣告不治

▲翁姓消防員於半小時後救起後，因肺部積水已失去呼吸心跳，緊急送往醫院急救。（圖／記者翁依森翻攝）

翁姓消防員員年約30歲，105年特考班分發至新竹地區，2年前請調回故鄉嘉義。消防局指出，翁姓消防員對消防工作很有熱忱，體能狀況也非常好，各項成績優異，平時常訓成績還是第一名。意外發生時，翁員有裝備，現場也有教官，事件詳細發生原因，仍有待進一步調查釐清。

根據《聯合報》報導，翁姓隊員的媽媽在搜救第一時間趕往現場，姊姊隨後也趕至醫院，兩人在病床旁含淚握緊翁男的手，希望有奇蹟能發生，院方宣告翁男不治後，翁姊也在弟弟旁輕聲對他說道「謝謝你願意當我弟弟」，與親人告別的場面令人鼻酸。