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10萬Delta病患灌爆「全美ICU病床」　醫師嘆：像第二次世界大戰

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲美國醫療量能再度吃緊，全美ICU病房平均只剩20%。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國疫情因為Delta病毒蔓延再度告急，全美有超過10萬名因為染疫住院的病患，其中有2.6萬名重症，必須入住ICU（加護病房），現在全美的 ICU病床平均僅剩20%左右，醫師甚至感嘆，像經歷了「第二次世界大戰」。

根據CNN報導，近2個月Delta病毒變異株疫情蔓延，美國出現新一波感染潮，各大醫院不得不緊急處理大批湧入的患者，根據美國健康與社會服務部的數據，截至9月10日，有超過10.1萬名新冠患者住院，近2.6萬人住在重症監護室（ICU），而全美ICU病床平均可用率僅為20%，佛羅里達州ICU病床可用率更是低於10%。

佛羅里達州「聖安東尼醫院」院長透露，該院最近不僅接收了創紀錄的新冠患者，而且整個醫療系統都受到了影響，自7月初以來，住院人數整整增加了10倍，在28張ICU病床中，有27張是為新冠患者提供的，其中，約85%的新冠患者沒有接種疫苗。

「聖安東尼醫院」的危重病科醫師阿貝爾（Dr. Warren Abel）則感慨，大多數新冠患者都不到65歲，有些甚至只有20歲，「這場疫情就是我們的第二次世界大戰，跟我待在一起，你就會看到我們的困境。」

阿貝爾醫師強調， 很多未接種新冠疫苗的患者最後都不幸死亡，「幾乎每次插管前，他們都想給親人打電話，向親人表達自己的愛並告別。不幸的是，這往往是他們最後一次和親人通話。其實，他們原本可以避免死亡，這非常令人心碎。」

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