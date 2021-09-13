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紐西蘭總理辦公室驚現「白色粉末」可疑信封　政府急封鎖大樓追查

▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登的辦公室附近驚現裝著白色粉末的可疑信封。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭政府13日在總理辦公室附近發現一個裝有白色粉末的可疑信封，於是緊急找來消防部門和危險品處理小組，預防意外發生。目前大樓內的部分區域已被封鎖，警方也正在對這些白色粉末進行風險評估。

據《紐西蘭先驅報》報導，這個神秘信封於當地時間13日上午10點出現在紐西蘭國會大廈8樓，此處是紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）收發包裹和郵件的地方，而總理的辦公室就位於9樓。

發言人證實，信封內並未裝有炸彈，但由於紐西蘭最近多次出現與恐襲相關的事件，因此這封信依舊引起了相關部門的注意，找來數輛消防車與危險品處理小組，並將大樓內的部分區域封鎖，以防止意外發生。

消防人員在現場勘查後發現了數個可疑來源，其中包括一輛停在國會大廈後方的卡車。警方目前仍在對信封內的白色粉末進行風險評估，但他們還不清楚這些粉末究竟是什麼物質。

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