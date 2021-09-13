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雙乳彈出畫面曝光！她激戰扭打衣服被扯下　遭保全一巴掌拍飛

▲▼英國女子和保全扭打，衣服被扯還被一巴掌打飛。（圖／翻攝自推特／@CrimeLdn）

▲女子的衣服被意外扯下來。（圖／翻攝自推特／@CrimeLdn）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前參加音樂節時，因為和現場保全發生爭吵，兩人扭打在一起，結果保全竟失手扯下女子衣服，讓她雙乳直接露出外，還一巴掌直接將她打飛，女子當場趴在地上起不來。影片在推特曝光後，已經有超過40萬人觀看，結果引發兩派網友論戰。

▲▼英國女子和保全扭打，衣服被扯還被一巴掌打飛。（圖／翻攝自推特／@CrimeLdn）

▲女子被保全用力揮打一巴掌。（圖／翻攝自推特／@CrimeLdn）

根據《鏡報》報導，英國倫敦10日至12日舉辦的「無線音樂節」（Wireless Festival）吸引許多民眾購票參加，結果有一名女子不知為何，和現場保全人員起了衝突，兩人在眾人面前扭打在一起。從曝光的影片可以看到，女子一開始用力拉著保全的後領，保全整個人幾乎跪倒在地上。

結果保全奮力站起身後，先是伸手拉了女子胸前衣服，沒想到竟直接將衣服扯下來，女子的雙乳當場彈出，她立刻拉好後，又繼續抓著保全不放。這時保全右手直接用力地甩了女子一巴掌，女子整個人往後飛了出去，暈倒趴在地上起不來，現場的民眾也發出尖叫。

這段影片已經有超過40萬人觀看，但網友的評價也相當兩極，有人認為是保全的錯，「保全永遠沒有理由打女生」、「他應該有更好的處理方式」、「女生應該可以告他傷害罪吧？」不過也有人覺得這是正當防衛，「做得非常好，讓她知道不是吵鬧就有用」、「他那一巴掌只是在保護自己」。

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