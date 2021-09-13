高速開車死亡直播　駕駛「閃袋鼠撞樹」22歲女意外拍下最後身影

▲女子開心自拍，沒想到下秒遇上車禍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲22歲女護士蘇貝迪(Samikshya Subedi)和4名朋友一起旅行時，在車上開心用手機直播的她，沒想到下秒朋友為了閃避袋鼠發生車禍，導致她重傷當場死亡，意外用手機記錄下自己生前的最後一刻。

英國《每日郵報》報導，這起不幸事件發生在2019年，蘇貝迪當時與4名朋友一同從雪梨開車前往大雪山(Snowy Mountains)度假，行駛在庫瑪(Cooma)附近的莫納羅高速公路(Monaro Highway)時突然發生車禍，在副駕駛座的她被彈出車外，與另一名乘客班達里(Gopal Bhandari)被宣判當場身亡。

從網路流傳的影片可看到，蘇貝迪當時與朋友開心在車上唱歌跳舞，沒想到竟成為自己的最後畫面。警方調查發現，25歲駕駛巴特拉伊(Sagar Bhattarai)體內酒精含量超標，且當時車速還高達每小時120公里。

本案近來開庭審理，事件導致2人身亡、3人受傷。檢察官表示，存活下來的傷者非常幸運，因為事發時車速非常快，巴特拉伊因為酒駕害死自己的朋友，最後依兩項危險駕駛致人死亡罪，判處入獄2年3個月刑期。