專家憂：染新冠後遺症恐提早失智　輕症者也難擋「退化異常快速」

▲ 許多人染疫康復後長期受到後遺症所折磨。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒造成全球2.2億人染疫，許多人康復後卻仍飽受「長期新冠」（Long COVID）所苦，必須忍受注意力低落、健忘或其他認知問題，長達數周至數個月。如今專家擔心，這些問題可能使他們在幾年後面臨失智風險。

根據英國國家健康與臨床卓越研究院（NICE）定義，感染新冠肺炎後若出現維持超過4周的症狀，即稱為長期新冠。《海峽時報》13日報導，越來越多人擔心，這類新冠後遺症受害者可能比預期更早出現失智症狀。

國際阿茲海默症協會（ADI）對此警告，疫情大流行可能導致失智病例激增，呼籲盡速對長期新冠與失智症的關聯展開研究。ADI已經成立由全球專家組成的工作小組，研究此問題的嚴重性並提出建議。

身為ADI工作小組主席，美國認知障礙神經學家艾崔（Alireza Atri）指出，新冠病毒會削弱人類認知儲備（cognitive reserve）與認知韌性（cognitive resilience），加速神經退化的過程，可能導致神經系統疾病症狀，使失智症提早出現。

艾崔擔任亞利桑那州的阿茲海默症及其他衰老疾病大型研究機構Banner Sun所長，近來觀察到一些退化異常快速的病例，其中包括新冠肺炎輕症患者，但仍需進行更多研究，以了解這些症狀會持續或惡化。

▲ 為避免染疫帶來後遺症，專家敦促接種疫苗。（圖／路透）

失智指的是人類的記憶、思考或決策能力受損，有礙日常生活，由阿茲海默症等疾病或影響大腦的損傷造成，主要影響65歲以上年齡層。新加坡60歲以上族群有10%患有失智，特徵為腦中有毒蛋白質堆積，少數人提早出現失智症狀，最年輕在25歲就有徵兆。

艾崔說明，新冠肺炎可能加速此一過程，使認知能力快速下降，導致失智，「假設我50多歲，而我注定在60到70多歲出現失智症狀，現在已經有毒蛋白堆積和一些徵兆，新冠肺炎可能插手進來搧風點火。」

此外，除了失去味覺或嗅覺等神經症狀，染疫也可能導致腦霧、無法集中注意力、焦慮、睡眠或健忘的問題。艾崔表示，這也是人們該接種疫苗的另一個原因。

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