南韓文在寅下周訪美！防彈少年團「伴隨出訪」　將出席聯合國大會

▲文在寅預計19至23日訪美，出席第76屆聯合國大會。圖為文在寅2019年9月在第74屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最新消息指出，南韓總統文在寅預計於19至23日前往美國紐約、檀香山，進行5天3夜的國事訪問行程，其中將出席第76屆聯合國大會，為其就任以來連續第5年出席聯合國大會，除了發表演說，更將與聯合國祕書長進行面談，而今年更是南韓與北韓（朝鮮）加入聯合國的第30周年，因此別具意義。此外，防彈少年團將以「文化特別大使」的身份隨同訪美。

根據韓媒《News1》報導，南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）今（13）日下午在春秋館進行簡報發佈會公開上述消息，表示文在寅將於19至23日先後造訪美國紐約、檀香山，將在第76屆聯格國大會上發表演說、與主要國家元首進行雙邊會談、與聯合國祕書長進行面談、聯合國2030永續發展目標（SDG）開會演說與採訪。

據悉，去年由於受到全球新冠肺炎疫情影響，文在寅並未飛往美國紐約出席第75屆聯合國大會，而是改以事前錄影的方式發表演說。

▼青瓦台發言人朴炅美13日公開文在寅訪美計畫。（圖／達志影像／newscom）

▲防彈少年團將以「特別大使」身份，隨同總統文在寅出訪美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

由於今年是南韓與北韓共同成為聯合國會員國的第30周年，因此文在寅出席聯合國大會演說在歷史上別具意義。青瓦台表示，期盼此行可讓南韓在努力實踐韓半島（朝鮮半島）和平上重獲國際社會的支持，並對南韓在實現國際和平與繁榮上所扮演的角色與作用抱持期待。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓人氣偶像男團防彈少年團（BTS）於今年7月21日被文在寅任命為「未來世代文化總統特別使節」，因此這次文在寅訪美出席聯合國大會時，防彈少年團將會以該身份隨同出席。

另外，文在寅在結束紐約行程後，還會前往夏威夷檀香山，出席韓戰美國、南韓士兵遺骸交接儀式，並安排參加南韓獨立有功勳者的勳章追授儀式。

上稿：16:39

更新：17:28

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