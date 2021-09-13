25歲還單身有罪？丹麥女遭綁樹上「狂撒肉桂胡椒粉」　離奇原因曝

記者葉睿涵／編譯

在台灣，25歲還是「單身狗」的大有人在，不過在丹麥，女性只要來到25歲仍保持單身的話，那她很有可能就要接受一場從頭到腳的「肉桂粉攻擊」了。

據英國《獨立報》報導，丹麥網紅凱莉（Kelly Louise Killjoy）最近在TikTok影片中指出，這是因為丹麥有一個有趣的傳統，女性如果在25歲仍保持單身的話，那她的親友很可能會在生日當天將她綁在樹上，朝她的身上潑水並撒上來表示祝福，而且這場「儀式」甚至已被當地人視為一種成人禮。

報導稱，如果這些年輕男女來到30歲還是未婚的話，那這場「殘酷的折磨」還會升級成「胡椒粉浴」。凱莉進一步解釋，這是因為丹麥語將30歲的單身男女稱為「Pebersvends」和「Pebermø」，直譯的話就是「胡椒男」和「胡椒女」，因此才衍生出這樣一個有趣的傳統。

so in Denmark, when you turn 25 and aren't married you get cinnamon. best tradition ever! HAPPY BIRTHDAY BROTHER pic.twitter.com/GwezomTr0M — stine (@stinechelon) April 5, 2014

凱莉也在她的影片中展示了一些有創意的儀式片段，有些人直接使用吹葉機、滅火器將肉桂噴灑在壽星身上，讓他們徹徹底底地化身為一個名副其實的「肉桂人」，吸引了逾400萬人觀看。

不過凱莉提醒，由於肉桂和胡椒等乾香料是極度易燃品，因此想嘗試類似惡作劇的網友，千萬一定要注意別在明火，甚至是吸煙區附近進行相關儀式，以免憾事發生。

▼丹麥的肉桂粉浴十分有創意。（圖／翻攝自YouTube／Christian Larsen）

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