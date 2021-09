25歲還單身有罪？丹麥女遭綁樹上「狂撒肉桂胡椒粉」　離奇原因曝

Have you ever encountered spicy streets in Denmark? ##denmark ##danish ##birthdaytradition

記者葉睿涵/編譯

在台灣,25歲還是「單身狗」的大有人在,不過在丹麥,女性只要來到25歲仍保持單身的話,那她很有可能就要接受一場從頭到腳的「肉桂粉攻擊」了。

據英國《獨立報》報導,丹麥網紅凱莉(Kelly Louise Killjoy)最近在TikTok影片中指出,這是因為丹麥有一個有趣的傳統,女性如果在25歲仍保持單身的話,那她的親友很可能會在生日當天將她綁在樹上,朝她的身上潑水並撒上來表示祝福,而且這場「儀式」甚至已被當地人視為一種成人禮。

報導稱,如果這些年輕男女來到30歲還是未婚的話,那這場「殘酷的折磨」還會升級成「胡椒粉浴」。凱莉進一步解釋,這是因為丹麥語將30歲的單身男女稱為「Pebersvends」和「Pebermø」,直譯的話就是「胡椒男」和「胡椒女」,因此才衍生出這樣一個有趣的傳統。

