首爾市府驚傳群聚感染！「1人染疫身亡」　公務員怕爆：想居家辦公

▲首爾市府傳出群聚感染後，一名公務員10日病歿身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來每天的單日新增病例均維持1、2000多人左右，然而首爾市府今年7月爆發群聚感染後，今（13）日居然傳出某部門的染疫職員病歿身亡，該案與銅雀區某三溫暖的群聚感染案有關。對此，首爾市府內部風聲鶴唳，其他公務人員紛紛向市府喊話，要求能夠「在家辦公」。

根據韓媒《中央日報》，首爾市府13日指出，某部門職員A某於10日因感染新冠肺炎病歿身亡，該名職員被市府關係人士證實，正是7月首爾市府西小門廳舍（非本館，位於德壽宮對面）爆發群聚感染時慘遭傳染的公務員。當時首爾市府公佈疫調結果，表示銅雀區某三溫暖傳出首起確診案例後，群聚感染擴散至市府西小門廳舍。

據悉，直到8月，首爾市府共有20人確診。

即便新冠疫情以來，首爾市府就屢屢傳出曾在某部門工作的人員確診，然而如今卻傳出有公務員因染疫死亡，這也讓市府內部風聲鶴唳。一名30多歲的職員表示，「首爾市府就算有員工染疫病死，也不願意讓我們在家辦公，市府辦公室總是擠滿人。市府應該做榜樣給市民看，期盼事長吳世勳能夠公開指示允許在家辦公。」

另一名市府公務員痛批，「此次市府人員病歿，本該是一場能夠阻擋的人禍！傳出群聚感染的該部門為了避免個人資訊外洩，竟然不實施在家辦公，你確定這裡是大韓民國的首都首爾嗎？」

對此，首爾市府關係人士提出反駁，「目前市府全體人員的30%正義務實施在家辦公，人事科也定期進行檢查，確實遵守在家辦公的相關規定。」

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