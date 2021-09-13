女店員被蒙面男挾持！　「英勇奪槍片」890萬人讚爆卻被公司開除

▲女店員成功反擊搶匪。（圖／翻攝自TikTok／yadalove07）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州一名女店員工作時突然遭人持槍搶劫，然而當她解釋店裡沒錢時，歹徒竟然想要搶走她的錢包，危險的情況逼得她只好反擊，最後雖然成功搶下手槍並保住財物，然而英勇擊退搶匪的她在網路爆紅後卻慘被開除。

事件5日發生在羅克福德市(Rockford)一間Subway門市，女店員索特洛(Araceli Sotelo)獨自顧店時，一名蒙面男子突然衝進來要搶劫，她表示，「他亮槍把我給嚇壞了，我說我沒有錢，但是他拒絕離開，我發覺他的體型比我小，所以我應該打得贏他」。

影片中可看到，索特洛與搶匪2人扭打在一起，她最後成功奪走搶匪的槍，還用槍用力敲了搶匪的頭，要求對方歸還她錢包。影片在網路上爆紅獲得890萬人觀看，索特洛幾天後卻接到自己被停職的電話，她好奇詢問會停多久，獲得「直到影片被刪除」的答覆。

事件傳出後引發許多網友同情索特洛遭遇，她的母親後來建立募款網頁，希望募得金額能用來支付她在爭鬥中被摔壞的手機等金錢損失，目前她所任職的公司尚未對外回應事件。

