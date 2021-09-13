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以色列確保供貨穩定　準備「第4劑新冠疫苗」接種計畫

▲▼以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。（圖／路透）

▲以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家，而該國衛生官員指出，目前正在替「第四劑疫苗」做準備，確保有足夠的疫苗供貨量，以備不時之需。

以色列疫情因應協調員艾許（Nachman Ash）12日接受電台訪問時指出，政府已經在替第四劑疫苗做準備，「我們不知道什麼時候會發生，我非常希望不要像這次一樣，在6個月內就出現需要加強針的情況，第三劑的效力要能持續更長的時間。」

根據《彭博》報導，在9月初以色列的疫情大爆發，成為全球人均感染率最高的國家，但隨著加強針開始施打，確診數已經開始下降。以色列主要施打輝瑞BNT疫苗，目前全國700萬名符合接種資格的民眾中，已經有280萬人施打第三劑、270萬人施打兩劑、50萬人施打一劑，另外有100萬人尚未接種。

以色列國家防疫顧問薩卡（Salman Zarka）月初時曾表示，考量到多種新型變異病毒在未來可能引發的一波波疫情，「考量到這一點以及疫苗、抗體減少，未來似乎要每隔幾個月補打疫苗，可能一年一次，或5、6個月一次。」

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