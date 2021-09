震撼影像曝！加州野火「進逼高速公路」緊急封道　灰黃濃煙籠罩

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯郡卡斯泰克(Castaic)11日爆發一場野火,截至12日延燒462英畝(約1.84平方公里)。當地消防局公開的照片中可見,火勢與濃煙不斷逼近5號州際公路,眼看就要蔓延至行駛中的車輛,當局趕緊下令封閉部分車道,一度造成大量車流回堵。

《洛杉磯時報》、《CBS洛杉磯》報導,這場大火命名為「公路野火」(Route Fire),11日下午4時左右在5號州際公路上爆發,造成部分路段南下車道一度全部封閉。消防部門派出近400名消防員,從空中與地面進行灌救,過程中2人受到輕傷。

▲ 野火步步進逼行駛中車輛。(圖/達志影像/美聯社)

起火原因目前仍在調查,但消防官員透過聯邦事故資訊系統(Incident Information System)警告,12日天氣將與11日非常相似,部分地區維持高溫乾燥,所幸風力已經漸弱,將有助打火工作。

根據洛杉磯國家森林服務局,在洛杉磯郡消防局的努力下,截至當地時間12日下午,野火僅蔓延462英畝,約63%火勢已取得控制,消防員及消防直升機將努力撲滅熱點。5號州際公路至12日上午僅一條車道維持封閉,其餘皆恢復通行。

|Update| #RouteFire Due to the exceptional work of your #AngelesNF and @LACoFDPIO firefighters, the fire has only grown to 462 acres and now is 63% contained. Crews and aircraft will continue to build containment line and seek to extinguish hotspots. pic.twitter.com/Yi0l9y5cGo