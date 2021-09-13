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震撼影像曝！加州野火「進逼高速公路」緊急封道　灰黃濃煙籠罩

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯郡卡斯泰克（Castaic）11日爆發一場野火，截至12日延燒462英畝（約1.84平方公里）。當地消防局公開的照片中可見，火勢與濃煙不斷逼近5號州際公路，眼看就要蔓延至行駛中的車輛，當局趕緊下令封閉部分車道，一度造成大量車流回堵。

《洛杉磯時報》、《CBS洛杉磯》報導，這場大火命名為「公路野火」（Route Fire），11日下午4時左右在5號州際公路上爆發，造成部分路段南下車道一度全部封閉。消防部門派出近400名消防員，從空中與地面進行灌救，過程中2人受到輕傷。

▲▼ 美國加州野火逼近5號州際公路。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 野火步步進逼行駛中車輛。（圖／達志影像／美聯社）

起火原因目前仍在調查，但消防官員透過聯邦事故資訊系統（Incident Information System）警告，12日天氣將與11日非常相似，部分地區維持高溫乾燥，所幸風力已經漸弱，將有助打火工作。

根據洛杉磯國家森林服務局，在洛杉磯郡消防局的努力下，截至當地時間12日下午，野火僅蔓延462英畝，約63%火勢已取得控制，消防員及消防直升機將努力撲滅熱點。5號州際公路至12日上午僅一條車道維持封閉，其餘皆恢復通行。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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