同一間店連中3次樂透！　好運男4年爽得5千萬元他驚呼：太罕見了

▲男子在同一間店中了3次大獎。(圖/翻攝自Twitter/NC Education Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州一名男子4年來在同間彩券行竟然中了3次大獎,曾2度中到美元100萬元(約台幣2,770萬元)的他,近來又贏得美元10萬元(約台幣277萬元),贏得的總金額高達美元210萬元(約台幣5,817萬元),超強好運令人羨慕。

來自北卡州卡貝勒斯郡(Cabarrus County)的男子斯普勞恩(Terry Splawn),6日在商店花費美元20元(約台幣554元)買了一張Premiere Cash彩券,意外就中得美元10萬元獎金,領獎時開心表示,「當天剛好是勞動節,所以對那天來說是一個很好的驚喜」。

其實這不是斯普勞恩第一次中獎,最早於2017年4月,他在同一間商店贏得美元100萬元大獎,當時的獲獎機率是124.8萬分之一,2年後也就是2019年3月,又再次贏得美元100萬元,獲獎機率為180萬分之一。

對於自己的超強中獎運,斯普勞恩表示,「這真的很不可思議,能夠贏錢當然很開心」。當地統計學教授漢尼格(Jan Hannig)也表示,這種機率雖然很罕見,但並非完全不可能。

Terry Splawn of #Concord is no stranger to good luck. In fact, a Labor Day $100,000 win made Splawn a three-time winner of a big #NCLottery prize! “It’s unbelievable,” he said. “It certainly is fun to win.” Congrats, Terry! https://t.co/3NLVYeralN pic.twitter.com/i46oC0uXZ6