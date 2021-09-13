划船被3.6公尺巨鱷攻擊　女崩潰「狂揮划槳」30秒驚險片曝光！

▲女子被鱷魚攻擊十分害怕。（圖／翻攝自Facebook／Vicki Reamy Baker）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子近來在家附近划船時，竟然遇到約3.6公尺長的巨大鱷魚，只見她嚇得立刻大聲喝斥希望能趕跑鱷魚，然而鱷魚卻完全不怕人，甚至想要攻擊她的小船，讓她當下害怕又無助，驚險畫面在網路上流傳。

在奧卡拉市(Ocala)擔任室內設計師的女子貝克(Vicki Reamy Baker)，近來在臉書上分享遇到鱷魚的驚險畫面。影片中可看到，一條巨鱷朝貝克身邊游過來，體積看起來快比她的小船還大，後來還咬住小船，嚇得她不斷大吼，「你為什麼要咬我？離我遠一點」。

貝克表示，由於鱷魚一直不肯離開，她只好用划槳試圖把鱷魚推走，最後好不容易順利脫困，「一定有人在餵這條鱷魚，讓牠變得很危險」。危險情況讓上萬網友留言，「如果是我遇到，我會瘋掉」、「我住佛州很多年，從沒遇過這樣的事」，不過也有人認為，鱷魚本來只是好奇靠近，因為貝克反應太大才會激怒鱷魚。