英國王室2代後將消失？　知名女作家：喬治無緣王位

▲伊莉莎白二世,喬治王子（右二）,查爾斯王儲（左一）,威廉王子（右一）。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國知名作家曼特爾（Hilary Mantel）大膽預測，英國王室可能只再存活2世代，第三順位的喬治王子（Prince George）將不會成為國王。隨著時代改變，民意調查顯示，比起已經承襲已久的君主制，英國年輕人現在更偏好民選的國家元首。

根據《英國都市日報》報導，曼特爾接受《泰晤士報》專訪時表示，她非常佩服伊莉莎白女王（Elizabeth II）和查爾斯王子（Prince Charles），兩人都有無私奉獻的精神，並竭盡所能地完成王室職務，但即使如此，王室制度可能也即將在2世代後消失。

▲英國知名作家Hilary Mantel預測，王室即將在2代內消失。（圖／路透）

英國的君主制度可追溯至中世紀早期，當時蘇格蘭和盎格魯-撒克遜英格蘭地區有許多小國，但是到了公元10世紀，已經分別統一為英格蘭和蘇格蘭兩國，1066年，征服者威廉(William the Conqueror)擊敗哈洛德二世，王權轉移至手中。

如果曼特爾的預測沒錯，代表8歲的喬治王子將無緣登上王位，因為還有查爾斯王子和威廉王子（Prince William）排在前方。

雖然大多數英國人都喜愛伊莉莎白女王，也願意繼續支持君主制，但是5月的一項民意調查顯示，年輕人更希望能自己選出國家元首。對此，白金漢宮發言人拒絕回應。

曼特爾以小說《狼廳》三部曲聞名，講述鐵匠的兒子托馬斯‧克倫威爾從崛起到垮台，甚至最後被處死的故事。該小說在2009年、2012年皆榮獲布克獎。