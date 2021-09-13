ICU病房塞滿確診者　美心臟病患「遭43家醫院拒收」身亡

▲ 美國未接種疫苗者染疫後住院，使得多地重症病床滿載。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情不見好轉，截至9日有逾10萬名確診者住院，各地重症病床不堪負荷。阿拉巴馬州日前便傳出一起悲劇，一名男子因心臟病發作，急需送醫治療，未料問遍3個州共43家醫院全被拒收，因為這些醫院的ICU病房全被塞滿。

綜合《今日美國》、《新聞周刊》報導，來自阿拉巴馬州卡爾曼郡的德蒙迪亞（Ray Martin DeMonia）8月突然出現心臟病症狀，當地醫療中心急救醫務人員聯絡3個州共43家醫院，但都因沒有ICU病床被拒，最終被送往將近200英里（約322公里）外的密西西比醫院，1日在74歲生日的3天前過世，死於心臟驟停引起的併發症。

截至9日為止，阿拉巴馬州ICU患者比病床數多出60人，其中51%患者確診新冠肺炎。當地醫院協會副主任霍華德（Danne Howard）說明，阿拉巴馬州正面臨可怕情形，8月中旬確診者開始激增，目前已經來到大流行最高峰，「我無法預測明天會發生什麼事，但我們肯定不是朝正確的方向走。」

根據美國疾病管制及預防中心（CDC）數據，阿拉巴馬州至少接種一劑疫苗者有63%，完整接種者有53.7%，遠遠落後於其他州，需要重症監護的染疫者不斷增加，卡爾曼郡甚至只有36.4%人口已接種。

德蒙迪亞的家人在他的訃聞中敦促人們接種新冠疫苗，「為了紀念他，如果你還未接種疫苗，請去接種，以便為非新冠相關的緊急情況騰出資源，他不會希望其他家庭經歷他的遭遇。」

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