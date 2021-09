傳賓拉登接班人還活著！現身蓋達「911宣傳片」大談恐攻和美國撤軍

▲ 賓拉登接班人薩瓦里驚現於蓋達組織在9月11日發布的影片中。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國911恐怖襲擊事件已過20年,但2001年的那一撞依舊是全美的夢魘。9月11日,就在美國仍沉浸在悲痛的追悼氣氛時,蓋達組織發布了一段61分鐘37秒的影片,裡面赫然驚見此前盛傳已死於軍事突襲或嚴重疾病的蓋達組織首腦、賓拉登接班人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)的身影,讓世人大為震驚。

綜合美聯社等外媒報導,薩瓦里是蓋達前領袖賓拉登(Osama bin Laden)在2011年遭美軍擊斃後的繼任者,消息指出,蓋達組織發動的911恐怖襲擊事件正是薩瓦里所一手策劃。早在去年11月,薩瓦里的死訊就被傳得沸沸揚揚,不過這一切至今仍無可靠消息能證實。

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead--particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh