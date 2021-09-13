北韓試射遠程巡弋飛彈！「可攜核彈」威脅日本全境　南韓動作太慢

▲北韓11、12日試射地對地遠程巡弋飛彈，成功擊中目標，（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（13）日清晨透過官媒《朝中社》表示，國防科學院已於11、12日成功主導新型地對地遠程巡弋飛彈試射，飛彈沿著領土與領海上空設定的橢圓與八字型飛行軌道飛行7580秒（126分），成功擊中1500公里遠的目標物。巡弋飛彈在速度上雖不比彈道飛彈，但可精準打擊目標物，且經改良後可攜核彈頭，敵方也較難以成功攔截。

根據北韓官媒《朝中社》，最高領導人金正恩並未出席指導此次新型巡弋飛彈試射，該款新型巡弋飛彈採用新研發的渦輪扇發動機，此次試射滿足引擎推動力等各種技術指標，設計上更滿足飛彈飛行操縱能力等需求，完備北韓軍武在運用時的效能與實用性。

報導指出，此次試射乃由政治局常務委員朴正天黨書記、勞動黨軍需工業部副部長金正植（김정식）、國防科學院黨書記全日好（전일호）參觀下實施，「在勞動黨中央特別的關注下，頑強推動此次重點事業，軍武體系的研發能有效強力遏阻反共和國的敵對軍事勢力，具有戰略上的意義。」

▼北韓9日凌晨進行深夜國慶閱兵，動員後備軍隊與警察。（圖／路透社）

根據南韓《韓聯社》、《中央日報》，此次試射是北韓今年第4度進行的軍事挑釁行為，其試射的新款巡弋飛彈射程可達1500公里，也就是說日本全境被納入射程範圍，射程與南韓的巡弋飛彈玄武-3C、美國的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）相當。

分析指出，聯合國安理會禁止北韓利用彈道飛彈技術進行試射行為，否則就要追加制裁措施，此次巡弋飛彈試射並未違反聯合國安理會的規定，因此平壤當局巧妙運用此點「不踩國際社會的紅線」，在8月美國與南韓進行聯合軍演後，作為抗議美韓聯合軍演的軍事挑釁行動。據悉，以往美韓聯合軍演後，北韓會試射短程彈道飛彈、進行炮擊訓練做為回應，或是金正恩視察軍隊。

▲以往美韓聯合軍演結束後，金正恩會視察軍隊。圖為金正恩9日凌晨出席國慶閱兵。（圖／路透社）

韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（신종우，音譯）表示，「北韓首度公開試射地對地遠程巡弋飛彈，巡弋飛彈雖速度較慢，但是是針對提高打擊精準度所研發的武器，主要被運用在攻擊重要目標物。雖說巡弋飛彈不在制裁範圍內，但若攜載核彈頭，一切就會不一樣。巡弋飛彈被運用在遠程核戰力的可能性高。」

南韓軍方表示，目前已與美國情報當局針對此次北韓試射進行精密分析。不過外界質疑，南韓軍方與情報當局恐怕並未在第一時間偵測到相關資訊，在情報偵測作戰上宣告失敗，因為去年4月14日北韓試射短程巡弋飛彈時，南韓軍方在當天就對外公開詳細訊息。

另外，根據《法新社》報導，美國國防部抨擊此次北韓試射巡弋飛彈的行為，認為此舉對周邊國家造成威脅。

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