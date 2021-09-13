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911「巨量黑塵」來襲影片曝！她想逃出店外被阻　下秒驚呼得救了

記者張靖榕／綜合報導

911恐攻事件20周年，更多當時的影像畫面被放到網路上流傳；美國一名網友在20周年當天分享一則影片，當時在世貿大樓附近一間飲料店的女子，慌張大罵髒話要老闆放她出去，卻被老闆和另一名女子阻止，結果下一秒的恐怖景象讓女子改口直呼，「我的天啊，你救了我一命，謝謝你！謝謝你！」

▲世貿中心倒塌後大量塵埃高速衝向街道，行人紛紛躲進商家內避難。（圖／翻攝自reddit）

▲▼911影片曝光！爆粗口想逃出去被老闆攔住 下秒店外場景讓她嚇呆。（圖／翻攝自reddit）

▲▼911影片曝光！爆粗口想逃出去被老闆攔住 下秒店外場景讓她嚇呆。（圖／翻攝自reddit）

美國知名網路論壇reddit一名網友於當地時間11日上傳一段58秒的影片，畫面由一名手持相機的女子錄下，當時世貿中心已因飛機撞擊嚴重毀損而倒塌，大量塵埃和碎屑沿著紐約街道襲來，景象宛如巨大的沙塵暴。

女子從街道上進到飲料店後，立刻反悔大罵「我的東西在外面」，要老闆開門放她出去，但另一名女子拜託老闆絕對不要開門，老闆也說不要擔心她的東西，要把她人留在店裡。

▼塵埃來襲速度非常快，經過的地方全變一片黑暗。（圖／翻攝自reddit）

▲▼911影片曝光！爆粗口想逃出去被老闆攔住 下秒店外場景讓她嚇呆。（圖／翻攝自reddit）

▲▼911影片曝光！爆粗口想逃出去被老闆攔住 下秒店外場景讓她嚇呆。（圖／翻攝自reddit）

▲▼911影片曝光！爆粗口想逃出去被老闆攔住 下秒店外場景讓她嚇呆。（圖／翻攝自reddit）

對話發生14秒後，巨量塵埃已經遮住天空、充斥店外的街道，原本陽光灑滿的街道立刻變成一道黑牆。老闆和另一人躲到櫃檯後面，女子則是縮在角落哭喊，「我的天啊，你是對的，你救了我一命！你救了我一命，謝謝你！謝謝你！」

網友們看完影片後紛紛留言，「好恐怖」、「那些塵埃超級厚，在裡面身邊都是全黑的」，「我就住在那一區，這是911之後我第一次看當天的畫面看到哭。」

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