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新北婆婆稱「小電扇買4800元」　他幫組裝氣炸：竟然坑殺老人

▲▼新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸：竟然坑殺老人 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲新北一名老婦人疑似花費4800元購買小電扇。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名男網友表示，他12日晚間遇到一名婆婆帶著電扇請他組裝，沒想到一問才知道婆婆竟花了4800元買了一台590元的電扇，氣到他說「太過份了，竟然坑殺老人」，並留下婆婆的聯絡方式，決定以後幫她買東西。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他12日晚間在熱炒店內時，一名婆婆帶著新買的電扇到店內，除了購買雞湯之外，也請求店員幫忙組裝，讓他第一時間心想，「怎麼？我看起來像水電工嗎？」但還是出於好心幫忙組裝。

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在組裝電扇的過程中，他意外得知婆婆竟花費4800元購買，還激動地說，「這有牌子的！店面買的欸！」讓他嚇傻，立刻用網路查詢，發現網路售價僅要590元，氣得他留下婆婆的聯絡資訊，願意日後幫忙網路購物，「她堅持4800，我先叫乾媽，等她下次拿發票後續」，「有人提到這是假故事，
說小電扇都是組裝好售出的，附上店內監視器」。

▲▼新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸：竟然坑殺老人 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼原PO全文如下 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸：竟然坑殺老人 。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「找得到人就快去吧」、「花了4800還不幫人家組，差評」、「好過分！！是我一定帶婆婆回去店家退貨」、「太誇張…賺這種錢良心過意得去嗎」、「我阿嬤去菜市場買菜，菜販找零給她一堆金幣巧克力」、「坑殺老人家的商人全部都會下地獄去，除非是婆婆自己記錯價格或腦補上去的」、「不要懷疑，我外婆請鄰居幫她買一個大同電鍋，結果要5000還6000，我去網路查到根本不用這麼貴，後來有跟外婆說要買什麼東西跟我們說，我們直接幫她訂就好」。

也有人認為可能是婆婆記錯，「阿嬤應該是記錯了」、「老人碰風的成份很大」、「我覺得先看看阿婆的發票～再後續動作才不會有誤會產生」、「不可能啦！台灣沒有這麼黑心的店」、「不要激動，基本上到了這年紀，她應該是說錯了」、「問清楚比較好，老人家有時會記錯！我阿嬤也常拿1000給我，然後跟別人說他拿1萬給我」。

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