28歲澳洲男「棒式」撐體9.5小時　練不到1年打破金氏世界紀錄

記者張寧倢／編譯

許多人透過棒式（Plank）訓練核心肌群，卻不知道這項運動也有金氏世界紀錄。不僅如此，澳洲28歲男子斯卡利（Daniel Scali）於8月更以9小時30分鐘1秒的驚人成績打破了先前紀錄，登上新的紀錄保持人寶座。

▲澳洲28歲男子成為棒式（Plank）金氏世界紀錄保持人。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records，下同）

根據美國CNN報導，斯卡利8月6日在澳洲阿得雷德（Adelaide）挑戰棒式支撐的男子金氏世界紀錄（Guinness World Records），最終以9小時30分鐘1秒的成績挑戰成功，超越62歲美國前海軍陸戰隊隊員、美國緝毒局退休探員胡德（George Hood）於2020年創下的8小時15分鐘15秒的舊有紀錄。

▲前紀錄保持人為62歲美國退休軍人。

報導稱，斯卡利其實患有複雜性局部疼痛症候群（CRPS），導致他的左臂幾乎持續疼痛，讓這項艱鉅的挑戰變得更加困難。斯卡利受訪表示，自己12歲時從蹦床上摔落、折斷手臂之後，就一直飽受慢性疼痛的折磨，「至今疼痛依然存在，疼痛沒有改變，但我對它的態度改變了。」不到一年前，斯卡利第一次嘗試做棒式，「我第一次做棒式是在2020年11月，撐了2分鐘，但那2分鐘簡直就像一輩子。」

直到今年1月，斯卡利才開始研究如何申請金氏世界紀錄，除了向教練取得幫助之外，還借助了每天戴在左臂上的收縮帶來減緩疼痛。這次以1個多小時的差異刷新的紀錄，其實是斯卡利第2次嘗試，因為先前金氏世界紀錄的評審官員對他的臀部位置提出異議，讓他9小時9分鐘的首次成績無效作收。斯卡利說，他想讓人們了解，無論面臨到什麼樣的痛苦，無論有什麼困難，「如果你想做，你相信你可以做到，那就去做吧！」

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